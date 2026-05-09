Capolavoro di Fumagalli in laguna nella finale

Colpo gobbo della Tecnisan Rovereto in quel di Salzano, che partendo benissimo, va a vincere in gara 1, portandosi in vantaggio e avendo la possibilità già di chiudere il discorso a metà settimana.

Starting five roveretano con Sam Gaye, Czumbel, Bressanin, Rossaro e Pisoni. Lo 0-0 iniziale rotto dai padroni di casa, ma la reazione prima di Sam Gaye e poi di Pisoni per due volte di seguito portano il punteggio sul 2-6. Ancora Pisoni per tre volte di seguito risponde ai canestri avversari, poi il canestro di Czumbel per il momentaneo 8-14 che costringe il coach di casa al timeout. Allungo di Sam Gaye e libero di Pisoni per l’inaspettato vantaggio in doppia cifra, 8-18. Frastornati i padroni di casa del Salzano provano a piazzare colpi importanti per restare in partita, ma è tripla di Dorigotti del 10-21 il colpo ad effetto. Bressanin a meno di un minuto infila il canestro che può ribadire la volontà roveretana nel portarsi a casa la prima sfida e il primo parziale va in archivio sul 14-23, partenza migliore non si poteva chiedere a Fumagalli e i suoi. Entra nell’agone della battaglia sportiva Xausa, tripla e canestro, Bressanin lancia un missile in appoggio e Rovereto si trova sul 16-31. Piccolo break avversario di 4 punti recuperati, interrotto dai due tiri liberi di Pisoni. Tripla e canestro del veneto Breda, Salzano si avvicina troppo, coach Fumagalli chiama il timeout sul 28-33. Dopo due insidiosi liberi veneti, Rossaro con una tripla e Sam Gaye costringono ora i veneti ad un momento di riflessione sul 30-38. Sam Gaye si ripete ad un minuto dalla pausa lunga, le due formazioni vanno all’intervallo su 32-40, Rovereto regge bene, padroni di casa capaci di erodere un misero punticino ai roveretani.

Apre Bressanin i giochi nel Q3, per un nuovo vantaggio in doppia cifra, ma poi scatta il break dei veneti, che si portano pericolosamente sul -1, provvidenziale il canestro del 41-44 griffato Pisoni. Arriva il prevedibile sorpasso, Dorigotti si guadagna due liberi e li piazza, 48-46. Toccano il +6 i padroni di casa, loro massimo vantaggio serale, poi arriva la penultima sirena con il punteggio di 52-50, Salzano capace di recuperare ben 10 lunghezze in un quarto, cosa che può impensierire lo staff roveretano. Ultima frazione di gioco che si apre con il pari di Xausa. Pericolosamente Salzano si riporta avanti, il “Mago-Fuma” richiama i suoi sul 59-53. Xausa, ma soprattutto la tripla di Dorigotti per il momentaneo 61-60. Il sospirato pari lo firma Sam Gaye dalla lunetta, ma Rovereto ha fame e si porta avanti grazie ad un missile di Xausa, 61-64. Sam Gaye ribadisce il concetto a mezzo minuto dal termine, costringendo i padroni di casa ad un nuovo timeout. Dorigotti fa un doppio viaggio positivo dalla lunetta, poco più tardi imitato da Xausa e la partita si chiude con il definitivo 64-70 che dà la possibilità di chiudere i conti già mercoledì sera a Rovereto in gara 2. Partita vinta d’autorità da parte dei roveretani, affamati in quel di Salzano, dove toccano un massimo vantaggio di +15, contro il più normale +6 dei padroni di casa. Bel gioco di squadra, in doppia cifra Pisoni con 15 punti, seguito da Xausa a quota 14, Sam Gaye con 13 e Dorigotti a 12, con un perfetto 6 su 6 dalla lunetta.

GARA 2

Mercoledì 13/05/2026 ore 20:00

TECNISAN Rovereto - LAB 23 Salzano PALASPORT

Via Piomarta 1 - ROVERETO

Eventuale GARA 3

Sabato 16/05/2026 ore 18:30

LAB 23 Salzano - TECNISAN Rovereto

PALAPM - VIA MARCONI - ZONA IMPIANTI SPORTIVI - SALZANO - (VENEZIA)