La semifinale fra Tecnoedil Trento e Horus Padova

Dopo la vittoria in gara 3, la Tecnoedil Trento vola in semifinale, dove incontrerà al meglio delle due gare quell’Horus Padova con la quale ha battagliato e vinto la sfida per il secondo posto, contesa durata per tutta la regular season.

Tecnoedil Trento

La formazione trentina guidata da coach Omar Pedrotti, da qualche anno saldamente sulla panchina della formazione che gioca in quel di Ravina, è giunta seconda al termine della regular season, 42 punti a differenza dei 26 quando nel 2024/25 giunse quinta in classifica al termine delle stagione regolare. Un bel bilancio in questa tornata, fatto di 21 vittorie e soltanto 5 sconfitte. In casa un vero fortino, 12 vittorie e una sola sconfitta, contro la capolista e promossa in serie B, Leobasket Lonigo. In trasferta, 9 vittorie contro 4 sconfitte. Una sola breve striscia di due sconfitte di seguito, ma due filotti positivi con 5 vittorie per volta. Nessun vero momento complicato in tutta la stagione, salvo la trasferta a Vicenza sia in campionato che nei playoff, mentre ha saputo amministrare al meglio il rapporto con le inseguitrici, specie con il Run & Jump Horus Padova, battuta all'andata e al ritorno, sfida che le è valso poi il secondo posto in classifica. Secondo attacco stagionale per le trentine, 65.1 punti partita, mentre la difesa è giunta settima, 54.1 punti subiti di media. Sicuramente a livello individuale le trentine hanno pagato pegno per l'infortunio di Arianna Nicolini, che ha potuto giocare soltanto in due occasioni in questa stagione. Le giocatrici più rappresentative in questa stagione, sono state Alice Sartori, sempre fra le marcatrici più pericolose, Victoria Pierich, Manuela Rech e la capitana Sara Caldonazzi, storica presenza del club trentino, risultata determinate nella sfida playoff contro Vicenza. Nei quarti di finale, la Tecnoedil Trento ha faticato più del previsto contro il Vicenza, vincendo in gara 1 con il punteggio di 55-47, ma lasciando il passo in Veneto in una gara difficile, finita per 58-42. Nella gara da ultima spiaggia, nuovamente a Trento, è finita per 65-52.

Horus Padova Run & Jump

L’Horus Padova, giunta quarta in campionato, in realtà ha battagliato sino in fondo per posizioni di vertice. La prima piazza l’ha mantenuta in coabitazione per le prime sei settimane, per poi rimanere al secondo posto, concorrendo proprio contro Trento, decisivi i due confronti diretti. Un calo nel finale di stagione, dove si è fatta anche raggiungere e superare dal sorprendete Charly Merano. 17 vittorie e 9 sconfitte stagionali, con bilancio di 9-4 in casa e di 8-5 in trasferta. Quarto reparto offensivo con 56.9 punti segnati a partita, stessa posizione anche per la difesa, con 52.3 incassati a match. Una bella serie positiva iniziale fatta di 6 vittorie di seguito, ben 3 serie negative da due sconfitte di fila nel resto della stagione. Padovane che hanno sofferto molto sia in casa che in trasferta contro le prime tre della classe, perdendo tutti e sei i confronti, non un bel biglietto da visita, forte con le deboli ma debole con le forti. Altri due momenti da dimenticare, di certo la sconfitta casalinga con Vicenza e quella in trasferta contro una rinata Rhodigium. Formazione allenata da Massimo Caiolo, che vede in Beatrice Meroi e Claudia Fiore le due bocche di fuoco più pericolose. la formazione padovana si è qualificata in semifinale battendo agevolmente in sole due gare il Martellago, 78-48 in gara 1 e il meno eclatante ma ugualmente pesante 41-58 in trasferta.

Il confronto

Nei due confronti stagionali, due vittorie su due per le trentine ai danni delle padovane, sempre in maniera abbastanza netta, 58-69 in quel di Padova e un simile 65-58 a Ravina davanti al pubblico di casa. Il doppio confronto stagionale, il fatto che la formazione padovana si sia un pò “spenta” nella seconda parte del torneo, fa propendere il pronostico verso la formazione guidata da coach Pedrotti, che possiamo dire abbia il 60% di possibilità del passaggio del turno, contro il 40% a favore delle padovane.

Gara 1

Domenica 10/05/2026 ore 18:00

TECNOEDIL Trento - HORUS PADOVA PALESTRA NAVARINI

Via Filari Longhi - TRENTO

Gara 2

Domenica 17/05/2026 ore 19:00

HORUS PADOVA - TECNOEDIL Trento

Palestra Istituto 'Einaudi' - Via Marcanova, 10 - PADOVA

Eventuale gara 3

Mercoledì 20/05/2026 ore 20:00

TECNOEDIL Trento - HORUS PADOVA PALESTRA NAVARINI

Via Filari Longhi - TRENTO