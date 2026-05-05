Porfido incontenibile, Cus Trento all'angolo

Nel secondo turno del girone d’andata del mini-girone a tre squadre nella fase a playout, colpo importante per la Pallacanestro Bolzano che ferma il Cus sui legni di casa, mettendo in difficoltà gli universitari.

Terzo successo stagionale per la neoformazione bolzanini dei “Brothers” guidata da capitan Pavani, che sui legni amici sconfigge il Cus Trento di coach Magno, rivelandosi la sua bestia nera. Il primo parziale è nel segno dell’equilibrio, nessuna delle due formazioni vuole perdere e si va alla prima pausa programmata con il punteggio di 14-13. Cus che nel Q2 riesce a far meglio, tanto da trovare un fugace soprasso nel finale, 28-29 a metà partita. Padroni di casa bolzanini che nel terzo periodo macinano letteralmente il parquet, mettendo all’angolo gli ospiti, il tabellone alla mezz’ora di gioco si è mosso di molto, 53-34. La formazione di coach Magno prova a riprendersi dopo le sportellate prese nel Q3, provando a imporre il gioco, ma per i bolzanini è relativamente semplice e naturale gestire il ritrovato largo vantaggio e andare a chiudere con il definitivo 68-54, che inguaia all’ultimo posto gli universitari trentini, perdenti per la seconda volta in stagione in quel di Bolzano presso i "Brothers". Partita capolavoro per il veterano Porfido, a segno con 27 punti, ben 7 triple nella serata, determinante in campo. Maccagnan lo segue a quota 14. Fra gli universitari, Cita a quota 15, Genta in doppia cifra con 11.