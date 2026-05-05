Mercoledì da leoni in gara 3 per Lagorai e Virtus

Raccogliere quanto si è seminato in una stagione potrebbe concentrarsi tutto negli ultimi 40 minuti di gara 3 per le due formazioni provinciali rimaste in lotta per i playoff, infatti il mercoledì sera sarà decisivo per entrambe.

Se all'andata non si è giocato e i veneti hanno incassato uno 0-20 senza aver calcato il parquet trentino, al ritorno a Legnago è andata ben diversamente, con gli uomini di coach Bianchi corsari, vincenti con il punteggio di 64-67 che ha rimandato il tutto alla terza gara da disputarsi in quel di Civezzano. Ottima la reazione del Lagorai Wolves, che ha reagito al meglio per quanto accaduto in gara 1 e ha dato filo da torcere agli avversari sul loro campo. Per quanto visto e accaduto, i "lupi" sono favoriti nel passaggio di turno.

Mercoledì 06/05/2026 ore 20:30

LAGORAI BASKET - LEGNAGO BASKET (1-1)

Palestra Scuola Media Civezzano - Via Murialdo 27 - CIVEZZANO

Gara decisiva anche per la Virtus Altogarda, che in quel di Creazzo proverà a ripetere l'exploit di gara 1, quando espugnò il campo vicentino con il punteggio di 64-77. La Virtus di coach Di Salvatore ha già avuto fra le mani un prezioso matchpoint, sprecato a 15" dal termine, in gara 2 poi persa agli overtime con il punteggio di 81-87. Tutti sanno che sarà difficile ripetersi in gara 3, ma nulla è impossibile, lo si è visto nella prima delle dispute di questi quarti di finale.

Mercoledì 06/05/2026 ore 20:30

BASKET CREAZZO -VIRTUS BK ALTO GARDA (1-1)

Palazzetto 'Manzoni' - Via A. Manzoni, 1 - CREAZZO - (VICENZA)