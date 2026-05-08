Verso la finale “sorpresa” fra Rovereto e Salzano

Che Salzano potesse giungere in finale era un fatto abbastanza assodato, ma che a contendergli il titolo fosse la Tecnisan Rovereto non era così scontato ad un certo punto della stagione.

Tecnisan Rovereto

La Tecnisan Rovereto, al suo esordio in questa serie, ha sicuramente chiuso la stagione regolare in una posizione al di sopra di quanto ci si poteva aspettare prima dell’inizio del campionato. Un terzo posto in solitaria che vale come l’oro, figlio di un bilancio fatto di 23 vittorie e 7 sconfitte, riconfermato poi grazie anche al passaggio in semifinale. In casa, gli uomini di coach Fumagalli, hanno vinto ben 13 volte e perso in due sole occasioni in regular season, un bilancio che quasi da solo sarebbe bastato alla salvezza e identico a quello delle due forze che l’hanno preceduta in classifica. Anche in trasferta il saldo è ottimo, ben 10 vittorie e 5 sconfitte, per una formazione neopromossa è di certo una striscia importante. Terzo attacco stagionale, 76.1 punti a partita, di poco sotto Salzano la prima forza del campionato. Terza difesa stagionale, 66.6 punti subìti a match, caratteristica che ha sempre contrassegnato le formazioni allenate da Fumagalli. Questi due valori giustificano ampiamente la posizione acquisita al termine della stagione regolare. Il momento più alto certamente la vittoria casalinga contro Roncaglia, seconda forza in campionato, il momento più delicato la sconfitta contro il Concordia Schio sui legni di casa, causa anche varie assenze inaspettate. La serie positiva più lunga oltre a quella iniziale di ben cinque vittorie, è stata quella durata ben sei turni. Per contro i roveretani sono anche incappati in un momento delicatissimo, durato ben 4 lunghi turni, dove i punti sono rimasti sempre gli stessi e la Tecnisan ha dovuto definitivamente rinunciare alla corsa per i due primi posti in classifica. I suoi uomini più rappresentativi in questa stagione sono stati certamente Czumbel, quarto nella classifica generale nella classifica nei punti da tre, Bressanin, dodicesimo marcatore del campionato, oltre a Pisoni, Medina Bouza, Sam Gaye, Xausa e Dorigotti. Nei quarti di finale, la formazione roveretana ha eliminato il Jolly Caltana in due sole gare, ma faticando più del dovuto in Gara-1 sui legni di casa, dove la formazione di coach Fumagalli ha vinto soltanto agli overtime, sudando più del dovuto. In semifinale è stato più facile per Rovereto, due vittorie nette contro il Concordia Schio, abbonata alle semifinali playoff di Serie C.

Salzano

Il Salzano, formazione proveniente dall’omonimo paese dell’entroterra veneziano, con popolazione di poco superiore a quella di Mori, è giunta in finale dopo aver vinto la regular season, grazie all’ottimo ruolino di marcia con 27 vittorie e sole 3 sconfitte. In casa due sconfitte e 13 vittorie, in trasferta meglio ancora, 14 successi e una sola sconfitta. Seconda formazione per punti segnati, con media di 77.6 a partita. Il reparto difensivo è invece il primo nella speciale classifica, soltanto 64.4 punti subiti per match. Da otto stagioni consecutive in serie C, una delle formazioni che si è fatta le ossa in questa serie e pronta per il salto di qualità. Nessun momento particolare difficile nella stagione del Salzano, salvo forse le due sconfitte con la Vigor Conegliano in entrambe i confronti, formazione incontrata poi nuovamente nelle semifinali. A differenza della formazione roveretana, nei playoff i veneziani hanno stentato abbastanza, vincendo per due serie ad una prima contro la Virtus Murano e in semifinale contro la Vigor Conegliano, fatto questo che potrebbe dare un certo vantaggio ai roveretani di Fumagalli. Ad allenare i veneti, Daniele Rubini, fra i suoi giocatori di punta Davide Bovo, primo e incontrastato marcatore del campionato, a seguire Sambucco, Breda, De Lazzari, Bonivento Mattia e Rosada.

Il confronto

Confronto diretto decisamente a favore del Salzano, vincente di una sola lunghezza in Veneto nella decima d’andata, dove finì per 65-64, mentre nel match di ritorno il divario fu più netto, 60-73, in un momento delicato della formazione di Fumagalli, complice anche qualche assenza di troppo. La maggiore esperienza, i due confronti diretti e il percorso stagionale, fanno propendere i pronostici verso la formazione venete, con il 55% di chance contro il 45% per i roveretani, dato anche dal fatto che il fattore campo, se si arrivasse a gara-3, sarebbe favorevole al Salzano.

GARA 1

Sabato 09/05/2026 ore 18:30

LAB 23 Salzano - TECNISAN Rovereto

PALAPM - VIA MARCONI - ZONA IMPIANTI SPORTIVI - SALZANO - (VENEZIA)

GARA 2

Mercoledì 13/05/2026 ore 20:00

TECNISAN Rovereto - LAB 23 Salzano PALASPORT

Via Piomarta 1 - ROVERETO

Eventuale GARA 3

Sabato 16/05/2026 ore 18:30

LAB 23 Salzano - TECNISAN Rovereto

PALAPM - VIA MARCONI - ZONA IMPIANTI SPORTIVI - SALZANO - (VENEZIA)