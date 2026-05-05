"Tutto in una notte" per la Tecnoedil Trento

Prendendo a prestito il titolo del noto film di John Landis del 1985, per la Tecnoedil Trento, gara-3 potrebbe pesare molto in termini psicologici con le ragazze trentine impegnate in casa contro le ostiche rivali del Vicenza.

La squadra trentina guidata da coach Omar Pedrotti, dopo aver vinto in gara 1 con il punteggio di 55-47, non si aspettava di certo la ferma reazione delle vicentine, che sui loro legni hanno fatto bene, pure meglio delle trentine, infatti gara 2 è terminata con il risultato di 58-42, che mette tutto in discussione. C'è il rischio di buttare alle ortiche l'ottimo secondo posto guadagnato nella regular season. Sarà certamente battaglia e non ci saranno prove d'appello, chi vince va avanti, chi perde deve accontentarsi e pensare soltanto alla prossima stagione.

Gara 3

Mer 06/05/2026 ore 20:30

TECNOEDIL Trento - A.S. VICENZA M (1-1)

PALESTRA NAVARINI - Via Filari Longhi - TRENTO