La Tecnisan Rovereto vola verso le finali

La Tecnisan Rovereto espunga il campo di Schio battendo il Concordia, volando così verso una storica serie finale, dopo un partita ostica nella prima parte ma in discesa dopo la pausa lunga.

Padroni di casa del Concordia Schio che aprono le danze, ma Bressanin si conquista due liberi e li piazza per il pari. Breve fuga in avanti dei padroni di casa che si portano sul +7 che costringe Fumagalli al timeout, ma per fortuna sarà il precoce massimo vantaggio dei veneti nel match. Pisoni in due occasioni piazza punti preziosi come lui solo sa fare e riduce il divario, poi Sam Gaye piazza il colpo che costringe i vicentini a chiedere una pausa di riflessione. Momento equilibrato, poi c’è il pari dalla lunetta di Czumbel. Xausa prima e poi Czumbel, entrambe con due missili, fanno mettere il naso avanti ai roveretani, ma poi arriva il pari e il primo parziale si chiude sul 20-20. Il delicato momento di equilibrio prosegue nel Q2, avanti i padroni di casa, poi grazie ai canestri di Dorigotti e Xausa gli ospiti avanti, 23-24. Tripla di Bressanin per il vero primo consistente vantaggio dei trentini, ma poi arriva il buon momento di Schio, che tocca il +6, fermati da due liberi di Pisoni e a metà partita il punteggio è di 37-33, veneti decisamente sul pezzo in questo secondo parziale.

La magia della pausa lunga a volte è inspiegabile, ma anche in questa partita accade, di fatto si entra sul parquet e subito Pisoni dimezza il divario di 4 punti. Con due liberi sempre lui trova pure il pari. Non contento piazza il canestro del sorpasso, imitato 20 secondi dopo da Bressanin, 37-41. Sam Gaye piazza tre canestri di seguito, poi si infila Bressanin e nuovamente Sam Gaye, 37-51, Concordia Schio evidentemente in difficoltà. Il buon momento roveretano prosegue, i padroni di casa si dimenticano del ferro roveretano e al suono della penultima sirena il punteggio è di 44-58. Xausa show in apertura dell’ultimo parziale, 44-62, poi la tripla di Dorigotti per un allungo oltre i +20. Prosegue il buon ritmo roveretano, le due triple griffate Xausa e Czumbel fanno capire a metà quarto che c’è più poco da fare per i padroni di casa. Inesorabilmente e mestamente, i padroni di casa provano a recuperare ma c’è ben poco da fare e la partita si chiude sul definitivo 59-78 che proietta la formazione di Fumagalli alla serie finale del campionato. Osservando i numeri personali, Xausa e Sam Gaye a segno con 17 punti a testa, Pisoni con 14, Bressanin a 12 e Czumbel in doppia cifra con 11.