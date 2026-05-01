Gara 2 fondamentale per le tre formazioni provinciali

Secondo turno dei playoff/playout, dove le tre compagini trentine, hanno fra le mani il proprio destino, una costretta a vincere, le altre due con serie chance di chiudere al meglio o addirittura arrivare in semifinale.

Playoff

Lagorai Wolves costretta a vincere in gara 2 sul campo del Legnago se vuol continuare a sognare, complice la partita persa a tavolino in gara-1, causa l’assenza del medico designato, a carico della formazione di casa. La squadra di coach Bianchi, dovrà tentare il tutto per tutto per allungare la serie, giocando il match come fosse una finale secca, per poi avere tra le mani il matchpoint in quel di Civezzano nell’ultimo turno dei quarti di finale.

Gara 2

Domenica 03/05/2026 ore 21:00

LEGNAGO BASKET- LAGORAI BASKET (1-0)

Palazzetto d.lo Sport Comunale - Via Olimpia, 2 - LEGNAGO - (VERONA)

Eventuale Gara 3

Mercoledì 06/05/2026 ore 20:30

LAGORAI BASKET - LEGNAGO BASKET

Palestra Scuola Media Civezzano - Via Murialdo 27 - CIVEZZANO

Virtus Altogarda che reduce dal bel successo inaspettato in trasferta in quel di Creazzo, ha tra le mani l’occasione più che ghiotta di chiudere i conti e volare un pò inaspettatamente in semifinale, dopo una regular season non senza criticità. All’andata è finita con il punteggio di 64-77, coach Di Salvatore sa benissimo che non sarà facile ripetersi, i vicentini mancarono la promozione nella passata stagione per colpa di una compagine trentina. In caso di vittoria si vola in semifinale, in caso di sconfitta si va a gara-3 a Creazzo e in quel caso tutto diventerebbe particolarmente complicato.

Gara 2

Sabato 02/05/2026 ore 18:30

VIRTUS BK ALTO GARDA - BASKET CREAZZO (1-0)

Pal. IMPERA - Viale Damiano Chiesa - RIVA DEL GARDA

Eventuale Gara 3

Mer 06/05/2026 ore 20:30

BASKET CREAZZO -VIRTUS BK ALTO GARDA

Palazzetto 'Manzoni' - Via A. Manzoni, 1 - CREAZZO - (VICENZA)

Playout

Nei playout, possibile matchpoint per il San Marco Rovereto di coach Eglione, che nella bassa veronese ha la possibilità di chiudere i conti con la Virtus Isola della Scala, forte del fatto di aver vinto in gara-1 con il punteggio di 89-72 nella "Città della Quercia”. L’occasione è ghiotta, la chiusura in anticipo è una cosa che darebbe prestigio al finale di stagione roveretano, anche se rimane l’ultima opzione di giocarsi il tutto per tutto nuovamente a Rovereto.

Gara 2

Sab 02/05/2026 ore 20:30

VIRTUS Isola d. Scala - SAN MARCO ROVERETO (0-1)

Palazzetto dello Sport - Via Tiro A Segno - ISOLA DELLA SCALA - (VERONA)

Eventuale Gara 3

Mer 06/05/2026 ore 20:00

SAN MARCO ROVERETO - VIRTUS Isola d. Scala

SCUOLA M. "D. CHIESA" - Via Vannetti - ROVERETO