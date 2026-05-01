Due trasferte per chiudere i conti

Gara-2 tutte in trasferta che potrebbero rivelarsi decisive per le due compagini regionali, che sognano di chiudere la serie e pensare soltanto alle semifinali, ma con un occhio ad un possibile finale tutta in “famiglia".

La Tecnoedil Trento dovrà affrontate gara 2 in quel di Vicenza per confermare quanto di buono fatto nel primo turno, quando la formazione di coach Omar Pedrotti ha vinto per 55-47, grazie anche ad una Victoria Pierich particolarmente ispirata. In caso di vittoria delle trentine, la serie si interromperebbe, con queste che volerebbero in semifinale. Se dovessero invece perdere, si rigiocherebbe tutto nuovamente a Trento nella definitiva Gara-3.

Gara 2

Sabato 02/05/2026 ore 18:00

A.S. VICENZA - TECNOEDIL Trento (0-1)

PALESTRA LAGHETTO - VIA LAGO DI PUSIANO 7 - VICENZA

Eventuale Gara 3

Mercoledì 06/05/2026 ore 20:30

TECNOEDIL Trento A.S. VICENZA M

PALESTRA NAVARINI - Via Filari Longhi - TRENTO

Trasferta che potrebbe essere conclusiva anche per il Charly Merano, impegnata sui legni della Virtuscamin di Padova. In gara-1 le ragazze di coach Travaglini hanno letteralmente dominato, amministrando al meglio la disputa e chiudendo con il pesante punteggio di 74-52. Stesso discorso fatto per le trentine, in caso di vittoria si conclude la serie e si vola in semifinale, se dovesse accadere l’irreparabile, ci si giocherà il tutto in casa nel decisivo turno infrasettimanale.

Gara 2

Domenica 03/05/2026 18:00

VIRTUSCAMIN Padova - CHARLY BASKET (0-1)

PALACAMIN - Via Lisbona, 23 Località Camin - PADOVA

Eventuale Gara 3

Mer 06/05/2026 21:00

CHARLY BASKET - VIRTUSCAMIN Padova

PALESTRA SEGANTINI - Via Xxx Aprile - MERANO