Rovereto ad un passo dalla finale

E’ già ora di gara-2, con la Tecnisan Rovereto che andrà a combattere nel fortino della Concordia Schio, provando a replicare quanto di eccezionale fatto nel primo turno di semifinale.

La posta in palio è altissima, coach Fumagalli lo sa perfettamente, probabilmente non sarà la fotocopia della partita di mercoledì scorso al Palazzetto di via Piomarta di Rovereto, quando la disputa si è chiusa con il punteggio di 75-67 e con un Xausa in stato di grazia. Se, sottolineiamo se, dovessero vincere i roveretani, la Tecnisan Rovereto, volerebbe direttamente in finale, un approdo storico se pensiamo che lo fa da neopromossa. In caso di sconfitta, avrebbe in mano la carta di gara 3 da giocarsi in casa.

Gara 2

Domenica 03/05/2026 ore 21:00

CONCORDIA BK SCHIO -TECNISAN Rovereto (0-1)

PALESTRA CAMPUS - Via Marin Sanudo 24/26 - SCHIO - (VI)

Eventuale Gara 3

Giovedì 07/05/2026 ore 20:00

TECNISAN Rovereto -CONCORDIA BK SCHIO

PALASPORT - Via Piomarta 1 - ROVERETO