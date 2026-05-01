Rovereto ad un passo dalla finale
E’ già ora di gara-2, con la Tecnisan Rovereto che andrà a combattere nel fortino della Concordia Schio, provando a replicare quanto di eccezionale fatto nel primo turno di semifinale.
La posta in palio è altissima, coach Fumagalli lo sa perfettamente, probabilmente non sarà la fotocopia della partita di mercoledì scorso al Palazzetto di via Piomarta di Rovereto, quando la disputa si è chiusa con il punteggio di 75-67 e con un Xausa in stato di grazia. Se, sottolineiamo se, dovessero vincere i roveretani, la Tecnisan Rovereto, volerebbe direttamente in finale, un approdo storico se pensiamo che lo fa da neopromossa. In caso di sconfitta, avrebbe in mano la carta di gara 3 da giocarsi in casa.
Gara 2
Domenica 03/05/2026 ore 21:00
CONCORDIA BK SCHIO -TECNISAN Rovereto (0-1)
PALESTRA CAMPUS - Via Marin Sanudo 24/26 - SCHIO - (VI)
Eventuale Gara 3
Giovedì 07/05/2026 ore 20:00
TECNISAN Rovereto -CONCORDIA BK SCHIO
PALASPORT - Via Piomarta 1 - ROVERETO