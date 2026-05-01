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Rovereto ad un passo dalla finale

E’ già ora di gara-2, con la Tecnisan Rovereto che andrà a combattere nel fortino della Concordia Schio, provando a replicare quanto di eccezionale fatto nel primo turno di semifinale.

La posta in palio è altissima, coach Fumagalli lo sa perfettamente, probabilmente non sarà la fotocopia della partita di mercoledì scorso al Palazzetto di via Piomarta di Rovereto, quando la disputa si è chiusa con il punteggio di 75-67 e con un Xausa in stato di grazia. Se, sottolineiamo se, dovessero vincere i roveretani, la Tecnisan Rovereto, volerebbe direttamente in finale, un approdo storico se pensiamo che lo fa da neopromossa. In caso di sconfitta, avrebbe in mano la carta di gara 3 da giocarsi in casa.

Gara 2

Domenica 03/05/2026 ore 21:00
CONCORDIA BK SCHIO -TECNISAN Rovereto (0-1)
PALESTRA CAMPUS - Via Marin Sanudo 24/26 - SCHIO - (VI)

Eventuale Gara 3

Giovedì 07/05/2026 ore 20:00
TECNISAN Rovereto -CONCORDIA BK SCHIO
PALASPORT - Via Piomarta 1 - ROVERETO

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Classifica

Serie C: Gruppo F
SquadraPG
Lab 23 Salzano5430
Roncaglia5030
Tecnisan Rovereto4630
Villafrut Verona4430
Vigor Conegliano4230
Jolly Caltana3230
Concordia Schio3030
Virtus Murano3030
Piani Bolzano2830
The Team Riese2830
Albignasego2630
Marostica2030
Guerriero Padova1830
Mirano1830
Mestrino830
Junior Leoncino630

Notizie

Foto e video

Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Simone Caldara (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli