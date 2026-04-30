La Tecnisan Rovereto padrona in gara 1

Ottima partenza nel turno di semifinale per la Tecnisan Rovereto, che davanti al pubblico di casa trova una bella vittoria contro il Concordia Schio, che proietta la formazione di coach Fumagalli verso possibili nuovi scenari.

E' Bressanin ad aprire le danze, ma subito arriva il pari. Con il canestro di Czumbel parte il vantaggio che poi a conti fatti durerà sino a fine match. Sam Gaye per due volte di fila, seguito da tripla e canestro di Bressanin, per il momentaneo 13-2. Provano a scuotersi gli ospiti, sostenuti anche da un gruppo di tifosi giunti in quel di Rovereto, circa una trentina di persone. Spinge forte la compagine di casa, rischia addirittura il +20, poi il primo quarto si chiude sul punteggio di 25-13, primi 10' senza storia. Tripla di Dorigotti iniziale, poi un magico Xausa piazza il 32-16, ma Schio c'è e risponde in questo parziale. Un missile di Bressanin fa assaporare il gusto della vittoria, 37-21 ma è troppo presto. Si sfiora nuovamente il+20 con la tripla di Czumbel, ma poi gli ospiti ricuciono lo strappo, 42-25 a metà partita.

Schio rientra dalla pausa lunga con un altro piglio, prova a ridurre il gap, Pisoni risponde con il 44-30, lo segue Bressanin da oltre l'arco. I due si ripetono per il 51-33, timeout da parte del coach ospite. Rovereto non riesce a fuggire come vorrebbe, ospiti che si portano attorno ai -10, quello pare il gap più consono alla serata, 57-48 al suono della penultima sirena. Combattuto punto a punto l'ultimo parziale, un vero tira e molla, nonostante lo strappo dato dalla due tripla di Xausa per il momentaneo 70-52 che sembra far chiudere i conti. Rovereto tocca anche il massimo vantaggio di +20, ma poi giunge immancabile il recupero veneto, 8 punti di seguito che costringono Fumagalli al timoout. Inesorabilmente la partita si va a chiudere con il punteggio definitivo di 75-67, divario che in molte occasioni è parso come una costante della disfida sportiva. Match dominato, che poteva chiudersi scuramente anche meglio. A livello persona, Bressanin ottimo con 21 punti, Xausa in una delle sue prove migliori, 19 a referto, Pisoni autoritario con 12, Czumbel preziosissimo con i suoi magici assist e la solita lezione di basket-zen, ottima presenza di pubblico al palazzetto. A Schio non sarà semplice, ma intanto un passo importante è stato fatto.