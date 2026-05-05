Verso la semifinale Val di Cavedine - Paganella

Semifinale che non ci si aspettava, in quanto si pensava che le due compagini giungessero terze e quarte in classifica. Il Valle di Cavedine in forte crescita, affronterà infatti il Paganella, in un confronto che si profila equilibrato.

Valle di Cavedine

Il Valle di Cavedine, giunto terzo al termine della regular season del girone sud e secondo in fase di classificazione, con 11 vittorie e 3 sconfitte nella prima parte e 5 successi contro 3 nella seconda. La formazione allenata da Speziali, ex Villazzano, coadiuvato dallo storico allenatore della formazione di Vezzano, Odorizzi, possiede il sesto attacco stagionale, con media di 55 punti partita, ma il suo punto forte è la difesa, prima della serie con appena 50.5 punti subiti di media. Squadra molto “operaia”, senza giocatori di punta, anche se Forti e Margoni spiccano su tutti, oltre ad Apolloni e Chiarani. Stagione senza serie negative, singole sconfitte, cosa che ha fatto crescere molto la formazione di Vezzano rispetto alle passate edizioni. Formazione in crescita, forse la vera sorpresa di questo campionato.

Paganella Basket

Il Paganella Lavis, una delle nobili decadute di questo campionato, con esperienze in serie D e recentemente in DR2, è giunta terza nel girone nord e sempre nella stessa posizione nel raggruppamento di classificazione. La formazione allenata da Roccabruna, possiede il terzo attacco stagionale, 59.4 punti partita, contro la quinta difesa con 55.6 ricevuti per match. Una serie negativa di due sconfitte ad inizio poule di classificazione, poi solo successi, quindi decisamente in crescita. Fra i giocatori più attivi sotto canestro, Dalpiaz, Ntiamoah, Annesanti e Pisoni. Inutile dire che la formazione con sede a Lavis, sogna di piazzare il colpo per poter magari tornare in DR2 dopo una stagione di rafforzamento in questa serie.

Il confronto

Nel doppio confronto, avvenuto nella fase di classificazione dal primo all'ottavo posto, il bilancio è perfettamente in equilibro. Se all'andata il Valle di Cavedine ha vinto a Lavis con il punteggio di 54-70, al ritorno, dopo un match avaro di emozioni, ha prevalso il Paganella vincendo per 36-46 in quel di Vezzano. Partita che si profila molto equilibrata, le due formazioni sono ambiziose e vogliono tentare di giocarsi la stagione in finale. Il fattore campo e la crescita del Valle di Cavedine, fanno propendere i pronostici verso la formazione di Vezzano, che ha il 55% di chance del passaggio del turno, contro il 45% a favore del Paganella di Lavis.

Gara 1

Giovedì 07/05/2026 ore 20:00

VALLE DI CAVEDINE - PAGANELLA BASKET

Palestra BELLESINI - via Roma 3 - VALLELAGHI

Gara 2

Domenica 10/05/2026 ore 20:30

PAGANELLA BASKET - VALLE DI CAVEDINE

PALAVIS - Via S. Udalrico 15 - LAVIS

Eventuale gara 3

Sabato 16/05/2026 20:00

VALLE DI CAVEDINE - PAGANELLA BASKET

Palestra BELLESINI - via Roma 3 - VALLELAGHI