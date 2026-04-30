Confermata la sconfitta a tavolino per i Lagorai Wolves
Come prevedibile e anticipato dalla società stessa ancora nella giornata di lunedì, il Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Pallacanestro, ha confermato la sconfitta a tavolino.
Ufficializzato tramite il comunicato numero 777 del 30/04/2026 del Giudice Sportivo Regionale, il provvedimento disciplinare a carico del Lagorai Basket, che conferma la sconfitta a tavolino per 0-20 in gara-1 dei quarti di finale playoff contro il Legnago. La sanzione è stata comminata a causa dell'assenza del medico, prevista d'obbligo come disposto dall'art. 34 del regolamento esecutivo gara. Sarà certamente uno stimolo in più per gli uomini di coach Bianchi per vincere sul campo dell'avversaria per poter andarsi a giocare il tutto per tutto poi in gara 3 nuovamente a Civezzano.