basket.sportrentino.it
SporTrentino.it
Divisione Regionale 1

Confermata la sconfitta a tavolino per i Lagorai Wolves

Come prevedibile e anticipato dalla società stessa ancora nella giornata di lunedì, il Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Pallacanestro, ha confermato la sconfitta a tavolino.

Ufficializzato tramite il comunicato numero 777 del 30/04/2026 del Giudice Sportivo Regionale, il provvedimento disciplinare a carico del Lagorai Basket, che conferma la sconfitta a tavolino per 0-20 in gara-1 dei quarti di finale playoff contro il Legnago. La sanzione è stata comminata a causa dell'assenza del medico, prevista d'obbligo come disposto dall'art. 34 del regolamento esecutivo gara. Sarà certamente uno stimolo in più per gli uomini di coach Bianchi per vincere sul campo dell'avversaria per poter andarsi a giocare il tutto per tutto poi in gara 3 nuovamente a Civezzano.

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,203 sec.

Classifica

Divisione Regionale 1: Prima fase
SquadraPG
Est Veronese4024
Creazzo3824
Arzignano3624
Lagorai Wolves3424
Legnago3024
Telea Vicenza2624
Bears Isola1824
Virtus Alto Garda1824
Leobasket1824
XXL Pescantina1624
Jbr Rovereto1424
Virtus Isola Scala1424
Buster Verona1024

Notizie

Foto e video

Mauro Pederzolli
Simone Caldara (Night Owls Trento)
Francesco Frenez (Night Owls Trento)