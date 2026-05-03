Una Trento remissiva si fa sorprendere a Vicenza

In gara 2 nel tragitto verso la semifinale, è il Vicenza ad avere la meglio sulla Tecnoedil Trento, portando così la sfida a gara 3.

Parte meglio Trento che riesce a piazzare un parziale di 0-5 con Pierich, ma come ci si aspettava la reazione delle padrone di casa arriva subito e con Toffano e Bordin si portano in vantaggio sul 16-11 al termine del primo parziale. Nel secondo periodo Trento pareggia subito la sfida con Quaresima e Vecchini, portandosi anche in vantaggio, ma le basse percentuali ai liberi e dal campo permettono a Vicenza di effettuare il controsorpasso e portarsi sul 26-22 di metà partita. Trento entra troppo remissiva dagli spogliatoi, mentre Vicenza con grande aggressività e ritmo offensivo piazza un parziale che annichilisce le trentine e allunga sul 43-30 al suono della penultima sirena. Negli ultimi 10 minuti di gioco Vicenza gestisce il ritmo e il gioco, non concedendo a Trento la possibilità di rientrare, chiudendo sul definitivo 58-42, portando la sfida nuovamente a Trento per una gara 3 che si preannuncia avvincente. Nessuna giocatrice trentina in doppia cifra, Lucilla Quaresima ci va vicino, 8 punti per lei.

Gara 3

Mer 06/05/2026 ore 20:30

TECNOEDIL Trento A.S. VICENZA M

PALESTRA NAVARINI - Via Filari Longhi - TRENTO