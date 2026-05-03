Charly vincente che vola in semifinale

Il Charly Merano piazza il colpo decisivo in quel di Padova, vincendo in gara 2 contro la Virtuscamin, volando ora in semifinale.

Apre la disputa Rosa Kob, poi arriva ben presto l’unico pari del match. Franceska Hasa e Arianna Pistore, costringono le padovane al primo timeout, 2-6, forse prematuro, ma certamente premonitore. Importante break meranese, 7 punti senza colpo subire, il primo parziale va in archivio sul punteggio di 9-19. Il Q2 è meno squilibrato, ma il Charly non è meno pericoloso, specie con la tripla di Schwienbacher. Decisivo l’impulso di Martina Bonato e Arianna Pistore, loro il 13-28. Fuga che si limita, ma a metà partita il punteggio è di 25-38.

Il terzo parziale vede in scena un serio tentativo da parte di recupero delle padrone di casa padovane, subito 7 punti recuperati che costringono coach Travaglini al timeout. Meranesi che si sbloccano con i canestri di Kob e Schwienbacher per il 33-42. Soffrono sino in fondo le meranesi, provvidenziale la tripla finale di Rosa Kob per il 42-47 al termine del Q3. In apertura tripla di Schwienbacher, ma la ritrovata verve delle padovane è pericolosa, che le porta quasi a contatto, sino al -1, sul 57-58. I due canestri in breve successione di Schwienbacher e Hasa danno respiro alle ospiti meranesi. Chiude Di Blasi, prima dalla lunetta e poi con un canestro per il definitivo 57-67 che lancia il Charly in semifinale. Individualmente, Rosa Kob e Diana Schwienbacher entrambe a quota 16. In doppia cifra anche Martina Bonato a quota 12.