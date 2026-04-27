Il Valle di Cavedine chiude secondo in classifica

Con il recupero della seconda di andata fra Valle di Cavedine e Rotaliana, si chiude ufficialmente la seconda fase del campionato di DR3, finalmente sono chiari i nomi delle quattro che accedono ai playoff.

Parte subito bene la formazione di casa del duo Speziali-Odorizzi, infatti il Valle di Cavedine dà le carte in campo, con il canestro e la tripla finale di Appolloni, i padroni di casa chiudono al 10° minuto sul punteggio di 13-5. Gli ospiti della Rotaliana, guidati in questa occasione da Rudella, provano a rintuzzare alzando il ritmo, non sono da meno i giocatori di Vezzano, a metà partita il punteggio è di 35-21. Dopo la pausa lunga assistiamo all’accelerata da parte dei padroni di casa, che guadagnano ulteriore terreno, portandosi sul 51-31. Inutile il tentativo di rimonta degli ospiti, provano quantomeno a dominare il parziale, riuscendo nell’intento, ma il divario da colmare è troppo e la partita si chiude sul definitivo 74-53, che lancia il Valle di Cavedine in seconda posizione in classifica in solitaria. Fra i padroni di casa, in doppia cifra Forti con 13 punti, Chiarani a quota 12, Ricci a Appolloni entrambe con 10. Fra gli ospiti della Rotaliana, solo Tizi in doppia cifra, 19 per lui. A debita distanza Selber, 7 punti nella serata per il secondo marcatore degli ospiti.