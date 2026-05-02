Resistenza ad oltrenza per la Virtus Ag

Fra le mura domestiche, la Virtus Altogarda oppone una resistenza oltre le aspettative e Creazzo porta a casa la sudatissima vittoria che potrebbe dare la svolta alla propria stagione, avendo riaperto la disputa.

Partono bene i vicentini, subito lo 0-5. Potrich e poi Martinatti per ridurre il gap. Il pari lo trova Martinatti sul 7-7. Secondo tentativo di fuga da parte di Creazzo, Potrich e Lavezzari riducono il divario, 11-13 e timeout chiesto dal coach veneto. Sarà una tripla di Lavezzari a ridurre di molto il divario, ma Creazzo è ben intenzionata a portare a casa la posta in palio. Potrich e poi un missile di Lavezzari per il pari a fine quarto, 21-21. Lever con una tripla firma il primo vantaggio rivano, poi ci riprova Dallaserra con un missile. Martinatti dalla lunetta fa due su due, ottimo momento rivano per il +5. Gap ribadito da Lavezzari, poi gli ospiti si riavvicinano e trovano pure il vantaggio. Chiude Martinatti e si va alla pausa lunga sul 33-33.

Al rientro dalla pausa lunga, Martinatti apre le danze dalla lunetta, a poi gli ospiti si riportano avanti. Zanella firma il pari, poi nuovamente Martinatti dalla lunetta per il 39 pari. Tentativo di fuga ospite, Dallaserra nel suo momento stagionale migliore trova il pari con due canestri. Creazzo riprende in mano la partita e si porta pericolosamente sul 47-51 al suono della penultima sirena. Potrich accorcia le distanze in apertura del Q4, poi più tardi piazza un canestro fondamentale, dopo il libero di Lavezzari, 52-53. Si gioca punto a punto, la posta in palio è notevole, Creazzo non può sbagliare, vorrebbe dire essere eliminati. Martinatti piazza il colpo del vantaggio rivano, 62-60. Addirittura si ripete e lo imita Lavezzari per il +6 del 66-60 a meno di 3’ dal termine, Creazzo all’angolo. Dalla lunetta arriva il massimo vantaggio rivano, a firmarlo Lavezzari, 67-60. Subito 4 punti recuperati dagli ospiti. Laver con un doppio viaggio dalla lunetta, autore del +5 a un minuto dal termine, timeout per il coach vicentino. Subito un canestro di Crezzo, poi Lavezzari ha tra le mani due liberi che potrebbero chiudere la disputa, ma sbaglia in entrambe i casi. Il pari arriva inesorabile con un missile veneto, 69-69 al suono della sirena, si va ai supplementari.

Zanella apre le danze nel primo supplementare, poi c’è il sorpasso da parte di Creazzo, tiro da oltre l’arco. E’ Lavezzari con una tripla a trovare un nuovo ed ennesimo pari, 74-74. Creazzo trova l’ispirazione per la fuga, sul 74-80, coach Di Salvatore chiama il timeout. Lavezzari infila il colpo del -4, ma Creazzo tiene bene e pare più fresca nel supplementare. Ancora Lavezzari, poi tripla di Potrich per provare a riaprire il match 81-85 a mezzo minuto dal termine. Partita che si chiude sul definitivo 81-87, con Creazzo che vince e riapre la serie, potendo giocare gara 3 in casa.

Partita equilibrata con il massimo vantaggio di 7 punti per entrambe le formazioni, 12 volte in pareggio e ben 8 cambi di vantaggio. Virtus Altogarda a + 5 a mezzo minuto dal termine, che in qualche modo getta alle ortiche un passaggio in finale che sarebbe stato di certo inaspettato ma al tempo stesso premiante. A livello personale, Lavezzari con 22 punti e 43 minuti giocati, non si può fargli una colpa se ha sbagliato i due liberi decisivi. Bene Potrich e Martinatti, entrambe a quota 19 a testa.

Gara 3

Mer 06/05/2026 ore 20:30

BASKET CREAZZO -VIRTUS BK ALTO GARDA

Palazzetto 'Manzoni' - Via A. Manzoni, 1 - CREAZZO - (VICENZA)