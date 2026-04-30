Per i Piani Bolzano sfida da dentro o fuori

Si profila equilibrata e delicata Gara-3 per i playout fra i Piani Bolzano e la storica formazione del Guerriero Padova, ultimo atto della sfida da dentro o fuori.

Se all'andata era sembrato tutto abbastanza agevole, specie osservando il risultato di gara 1, terminata con il punteggio di 78-67, il risveglio in quel di Padova in gara-2 è stato ben diverso. Infatti sui legni casalinghi, il Guerriero Padova ha imposto il proprio gioco, vincendo per 90-77, costringendo così gli uomini di coach Massai ad allungare la serie. In caso di vittoria, i bolzanini riconfermerebbero la presenza in serie C Unica anche per la prossima stagione. Se dovesse giungere una sconfitta, si prospetterebbe un'ulteriore turno playout, ultima chance per evitare la retrocessione.

Gara 3

Giovedì 30/04/2026 ore 20:45

BASKET PIANI BOLZANO - GUERRIERO Padova

PALAMAZZALI - Viale Trieste 17 - BOLZANO