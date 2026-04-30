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C unica

Per i Piani Bolzano sfida da dentro o fuori

Si profila equilibrata e delicata Gara-3 per i playout fra i Piani Bolzano e la storica formazione del Guerriero Padova, ultimo atto della sfida da dentro o fuori.

Se all'andata era sembrato tutto abbastanza agevole, specie osservando il risultato di gara 1, terminata con il punteggio di 78-67, il risveglio in quel di Padova in gara-2 è stato ben diverso. Infatti sui legni casalinghi, il Guerriero Padova ha imposto il proprio gioco, vincendo per 90-77, costringendo così gli uomini di coach Massai ad allungare la serie. In caso di vittoria, i bolzanini riconfermerebbero la presenza in serie C Unica anche per la prossima stagione. Se dovesse giungere una sconfitta, si prospetterebbe un'ulteriore turno playout, ultima chance per evitare la retrocessione.

Gara 3

Giovedì 30/04/2026 ore 20:45
BASKET PIANI BOLZANO - GUERRIERO Padova
PALAMAZZALI - Viale Trieste 17 - BOLZANO

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Classifica

Serie C: Gruppo F
SquadraPG
Lab 23 Salzano5430
Roncaglia5030
Tecnisan Rovereto4630
Villafrut Verona4430
Vigor Conegliano4230
Jolly Caltana3230
Concordia Schio3030
Virtus Murano3030
Piani Bolzano2830
The Team Riese2830
Albignasego2630
Marostica2030
Guerriero Padova1830
Mirano1830
Mestrino830
Junior Leoncino630

Notizie

Foto e video

Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Simone Caldara (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli