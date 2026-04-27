Buona la prima per la Tecnoedil Trento

In Gara-1 dei quarti di finale playoff, la Tecnoedil Trento di coach Pedrotti, ne viene a capo del Vicenza, portandosi ad un passo dalle sospirate semifinali.

Davanti ad un palazzetto gremito, la Tecnoedil Trento supera Vicenza in gara 1 dei quarti di finale, ma non senza trovare difficoltà fra primo e secondo quarto. Trento parte subito forte, convinta dei propri mezzi mette immediatamente in difficoltà la difesa ballerina di Vicenza e piazza, grazie a Pierich, un parziale di 16-3 che annichilisce le ospiti dopo 6 minuti di gioco. Le ospiti vicentine però non si scompongono e segnano 9 punti consecutivi ricucendo il gap e andando a riposo sul 16-12. La seconda frazione procede sulla falsariga della fine della prima: Trento combatte metà periodo e sul 25-24 per le padrone di casa l'attacco si inceppa permettendo così alle ospiti di provare a scappare sul 25-31 di metà partita. La pausa negli spogliatoi è quanto mai provvidenziale per Trento, che con intensità difensiva e diverse palle rubate, unita ai canestri dalla lunga distanza di Pierich e Vecchini, trovano il sorpasso sul 41-39 al suono della penultima sirena. Ultimi 10 minuti infuocati in quel di Ravina, in cui le ospiti piazzano un parziale di 0-6 e si portano in vantaggio sul 41-45, ma i due canestri consecutivi di Pop Stojanova e il canestro ancora dalla lunga distanza della giovane Vecchini permette a Trento di allungare sul 52-47 a 3 minuti dalla fine. Il canestro di Pierich e il libero di Vecchini suggellano il successo di Trento con il punteggio di 55-47, in una gara tutt'altro che semplice e permette alle trentine di portarsi in vantaggio sulla serie. A livello personale, soddisfazioni per Victoria Pierich con 16 punti e a seguire un ottima prova di Anastasia Vecchini, 15 a referto per lei.

Gara 2

Sab 02/05/2026 ore 18:00

A.S. VICENZA TECNOEDIL Trento

PALESTRA LAGHETTO - VIA LAGO DI PUSIANO 7 - VICENZA

Eventuale Gara 3

Mer 06/05/2026 ore 20:30

TECNOEDIL Trento A.S. VICENZA M

PALESTRA NAVARINI - Via Filari Longhi - TRENTO