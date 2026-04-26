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Divisione Regionale 1

A Civezzano manca il medico, partita non giocata

Nella prevista gara 1 dei quarti di finale fra i Lagorai Wolves e il Legnago, manca il medico e la partita non viene giocata.

Gara 1 dei quarti di finale fra i Lagorai Wolves di coach Bianchi e il Legnago, prevista per la serata di domenica, non è andata in scena a causa dell’assenza del medico, obbligo regolamentare a carico della formazione di casa, in questo caso i “lupi” di Civezzano. Come da regolamento, solitamente alla squadra di casa viene comminata la sconfitta a tavolino, ma dovrà prima esserci l’omologazione da parte delle Federazione Italiana Pallacanestro, con il comitato regionale veneto che si esprimerà nei prossimi giorni.

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Classifica

Divisione Regionale 1: Prima fase
SquadraPG
Est Veronese4024
Creazzo3824
Arzignano3624
Lagorai Wolves3424
Legnago3024
Nuovo Argine2624
Bear Isola1824
Virtus Alto Garda1824
Leobasket1824
XXL Pescantina1624
Jbr Rovereto1424
Virtus Isola Scala1424
Buster Verona1024

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Foto e video

Mauro Pederzolli
Simone Caldara (Night Owls Trento)
Francesco Frenez (Night Owls Trento)