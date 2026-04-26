A Civezzano manca il medico, partita non giocata
Nella prevista gara 1 dei quarti di finale fra i Lagorai Wolves e il Legnago, manca il medico e la partita non viene giocata.
Gara 1 dei quarti di finale fra i Lagorai Wolves di coach Bianchi e il Legnago, prevista per la serata di domenica, non è andata in scena a causa dell’assenza del medico, obbligo regolamentare a carico della formazione di casa, in questo caso i “lupi” di Civezzano. Come da regolamento, solitamente alla squadra di casa viene comminata la sconfitta a tavolino, ma dovrà prima esserci l’omologazione da parte delle Federazione Italiana Pallacanestro, con il comitato regionale veneto che si esprimerà nei prossimi giorni.