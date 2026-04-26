La Virtus AG sospende la seconda della classe in gara 1

La Virtus Altogarda in gara 1 dei quarti di finale, sorprendono la seconda forza del campionato, Creazzo, vincendo d’autorità e rilanciando in una sola partita tutte le aspirazioni stagionali.

Nella Virtus, Lavezzari risponde subito ad una tripla avversaria che ha aperto il match, poi Martinatti dalla lunetta piazza due liberi su due per il 5-4. Una tripla di Lavezzari dona il pari ai rivani, ma Crezzo non molla, si porta sul 12-9. Prove di avvicinamento dalla lunetta, ma con una tripla i veneti scappano nel finale del primo quarto che si chiude sul 17-12. Tentano la fuga i giocatori del Creazzo con un canestro iniziale, ma la risposta di Potrich con una tripla e il canestro di Ferrari scombussolano i piani altrui, 19-17. Gioca bene la Virtus, con Martinatti si porta avanti, 22-23. Ancora lui per tentare una fuga, 22-26. Ferrari risponde alla tripla avversaria. Zanella subisce fallo a 2’ e mezzo dalla sirena, ma ne sbaglia due su tre di tiri di liberi. Lavezzari non perdona però dalla lunetta, porta i suoi sul +4 in questa fase concitata, poi i veneti chiudono a metà partita con il punteggio di 32-34.

Martinatti e Lavezzari con una tripla aprono al meglio il Q3, poi si inserisce anche Potrich, suo il 36-41. Tripla ancora di Potrich e canestro di Martinatti, un pericoloso 38-46. Buon momento dei rivani, padroni di casa in difficoltà. Lavezzari fa toccare il doppio vantaggio, coach avversario che richiama i suoi sul 38-49. Accenno di recupero da parte di Creazzo, ma sul finale i liberi di Lavezzari mantengono la Virtus sul 46-58 al suono della penultima sirena, rivani autori di un terzo parziale d’autorità. Zanella in apertura, poi Ben Dhia per il 46-62. Pare un monologo rivano l’inizio dell’ultimo quarto, si aggiunge Martinatti ad allungare. Con due liberi di Ferrari, i rivani toccano il massimo vantaggio di +20, 46-66. La formazione di coach Di Salvatore pare avere la partita in mano, gestisce la voglia di riscossa altrui, cede qualcosa, ma alla fine porta a casa il prezioso risultato finale, 64-77, un po’ inaspettato alla vigilia, che premia la volontà della Virtus a ben figurare anche nella fase playoff. A titolo personale, Lavezzari in serata, 24 punti per lui. Bene Martinatti, quota 19, segue Potrich con 14 e Ferrari a 13. Ora la Virtus ha fra le mani la seria possibilità di agguantare un insperato posto in semifinale.

Gara 2

Sab 02/05/2026 ore 18:30

VIRTUS BK ALTO GARDA - BASKET CREAZZO

Pal. IMPERA - Viale Damiano Chiesa - RIVA DEL GARDA - (TRENTO)

Eventuale Gara 3

Mer 06/05/2026 ore 20:30

BASKET CREAZZO -VIRTUS BK ALTO GARDA

Palazzetto 'Manzoni' - Via A. Manzoni, 1 - CREAZZO - (VICENZA)