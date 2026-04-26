Il San Marco di Eglione stende Isola della Scala

In gara 1 dei playout, il San Marco Rovereto, dopo una partenza in salita, trova punti e slancio per sconfiggere la rivale Virtus Isola della Scala, con una partita convincente che fa ben sperare.

Subito avanti Isola della Scala, 0-5 prima della doppia risposta di Pizzini e Brancaccio, 4-5. Tripla di Dorigotti per il pari, che poi replicherà anche sul 10-10. Punto a punto a suon di triple, poi vi è la fuga degli ospiti, 17-22. Matassoni prova a ridurre, ma la Virtus di Isola della Scala pare essere in serata, trova il vantaggio in doppia cifra, poi il Q1 si chiude sul punteggio di 23-32. Dopo il primo ottimo parziale, gli ospiti veneti ripartono bene, Pizzini prova a ridurre il gap, suo il 26-34. Pericoloso break ospite sino al 26-40, massimo vantaggio dei veneti nella serata. Una tripla di Zambaldi per tentare di bloccare gli altrui piani. E’ la tripla di Vinante dopo i liberi di Pizzini a riaprire il discorso, 36-40. Risponde la Virtus, si riporta vicina al vantaggio in doppia cifra, Brancaccio accorcia, ma Perlini è in serata, alla pausa lunga si va sul 38-49.

Seconda parte del match con il San Marco di coach Eglione trasformato, subito Matassoni, poi ancora lui con tripla e Brancaccio, 45-53. Brancaccio con due liberi e poi due canestri per avvicinarsi, 51-53, la Virtus non fa piangere paura, specie dopo il pari di Rella. Triple di Brancaccio e Pizzini per allungare, il terzo parziale si chiude sul 61-58, terzo parziale che ha messo in ginocchio gli ospiti veneti. Ultimo parziale che si apre con tre triple di Dorigotti, nel mezzo una timida risposta avversaria, 70-60 per Rovereto. Il vantaggio in doppia cifra rimane più o meno invariato, poi il San Marco allunga, Pizzini e Matassoni per l’82-68. Accelerata nel finale e il San Marco chiude gara 1 con il definitivo 89-72, meglio non poteva andare per come era iniziata la sfida. A livello personale, Dorigotti a segno con 20 punti, Brancaccio con 19, Pizzini a 17, Matassoni con 14 e Rella a 10.

Gara 2

Sab 02/05/2026 ore 20:30

VIRTUS Isola d. Scala - SAN MARCO ROVERETO

Palazzetto dello Sport - Via Tiro A Segno - ISOLA DELLA SCALA - (VERONA)

Eventuale Gara 3

Mer 06/05/2026 ore 20:00

SAN MARCO ROVERETO - VIRTUS Isola d. Scala

SCUOLA M. "D. CHIESA" - Via Vannetti - ROVERETO