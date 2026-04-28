Verso la semifinale fra Tecnisan Rovereto-Concordia Schio

Semifinale davvero insolita per la Tecnisan Rovereto, che difficilmente pensava di trovarsi avanti il Concordia Schio, che a sorpresa ha eliminato in due sole partite la ben più quotata Basket Roncaglia nei quarti di finale, con la quale fra l’altro aveva perso proprio nell’ultima di campionato.

Tecnisan Rovereto

La Tecnisan Rovereto, al suo esordio in questa serie, ha sicuramente chiuso la stagione regolare in una posizione al di sopra di quanto ci si poteva aspettare prima dell’inizio del campionato. Un terzo posto in solitaria che vale come l’oro, figlio di un bilancio fatto di 23 vittorie e 7 sconfitte, riconfermato poi grazie anche al passaggio in semifinale. In casa, gli uomini di coach Fumagalli, hanno vinto ben 13 volte e perso in due sole occasioni in regular season, un bilancio che quasi da solo sarebbe bastato alla salvezza e identico a quello delle due forze che l’hanno preceduta in classifica. Anche in trasferta il saldo è ottimo, ben 10 vittorie e 5 sconfitte, per una formazione neopromossa è di certo una striscia importante. Terzo attacco stagionale, 76.1 punti a partita, di poco sotto Salzano la prima forza del campionato. Terza difesa stagionale, 66.6 punti subìti a match, caratteristica che ha sempre contrassegnato le formazioni allenate da Fumagalli. Questi due valori giustificano ampiamente la posizione acquisita al termine della stagione regolare. Il momento più alto certamente la vittoria casalinga contro Roncaglia, seconda forza in campionato, il momento più delicato la sconfitta contro il Concordia Schio sui legni di casa, causa anche varie assenze inaspettate. La serie positiva più lunga oltre a quella iniziale di ben cinque vittorie, è stata quella durata ben sei turni. Per contro i roveretani sono anche incappati in un momento delicatissimo, durato ben 4 lunghi turni, dove i punti sono rimasti sempre gli stessi e la Tecnisan ha dovuto definitivamente rinunciare alla corsa per i due primi posti in classifica. I suoi uomini più rappresentativi in questa stagione sono stati certamente Czumbel, quarto nella classifica generale nella classifica nei punti da tre, Bressanin, dodicesimo marcatore del campionato, oltre a Pisoni, Medina Bouza, Sam Gaye, Xausa e Dorigotti. Nei quarti di finale, la formazione roveretana ha eliminato il Jolly Caltana in due sole gare, ma faticando più del dovuto in Gara-1 sui legni di casa, dove la formazione di coach Fumagalli ha vinto soltanto agli overtime, sudando più del dovuto.

Concordia Schio

Schio, cittadina veneta quasi al confine con il Trentino, con un numero di abitanti molto simile a quello di Rovereto, da sempre terra di basket femminile di livello internazionale ma che ha anche nel maschile le sue dovute soddisfazioni, ne è la riprova il Concordia Schio, da tre stagioni in serie C, e ora a battagliare per un posto in finale playoff. Campionato con un percorso buono ma non esaltante, settimo posto al termine della regular season, con 15 vittorie e altrettante sconfitte. In casa rapporto di 9 vittorie e 6 sconfitte, lontano dai legni di casa il rapporto è l’esatto inverso. Ottavo reparto offensivo stagionale, con media di 69.8 punti messi a segno per match, nona difesa del campionato, 69.1 incassati a partita, una normalità che però non deve essere sottovalutata, cosa che forse ha fatto la sua avversaria nei quarti di finale. I momenti più alti della stagione, le due vittorie contro la Vigor Conegliano e l’aver espugnato il non facile campo roveretano, oltre ovviamente al doppio successo nei quarti contro Roncaglia, seconda forza in campionato, eliminata a sorpresa in due sole partite. Per contro, i momenti più bassi della stagione, le due sconfitte fuori casa contro le ultime in classifica, Mestrino e Junior Leoncino. Lo stratega della formazione di Schio è Marco Venezia, i suoi giocatori più importanti e pericolosi sono: Pavan, Gaspari, Poli, Pendin e Mazzarotto.

Il Confronto

Ampiamente aperto l’esito di questa semifinale se stiamo a guardare i confronti diretti stagionali. Se all’andata in quel di Schio, fu tutto facile per i roveretani, che vinsero con il punteggio di 58-82, al ritorno la musica suonò ben diversamente, infatti il Concordia sorprese la Tecnisan con il punteggio di 68-74, sconfitta anche figlia di assenze importanti. Da non sottovalutare il fatto che il Concordia Schio abbia eliminato in due soli match il Basket Roncaglia, fra l’altro con un punteggio importante in gara 2, un netto 80-66. Le chance di passaggio alla finale sono del 55% a favore della Tecnisan Rovereto e del restante 45% per l’avversaria Concordia Schio.

Gara 1

Mer 29/04/2026 ore 20:00

TECNISAN Rovereto - CONCORDIA BK SCHIO

PALASPORT - Via Piomarta 1 - ROVERETO

Gara 2

Sab 02/05/2026 ore 21:00

CONCORDIA BK SCHIO -TECNISAN Rovereto

PALESTRA CAMPUS - Via Marin Sanudo 24/26 - SCHIO - (VI)

Eventuale Gara 3

Gio 07/05/2026 ore 20:00

TECNISAN Rovereto -CONCORDIA BK SCHIO

PALASPORT - Via Piomarta 1 - ROVERETO