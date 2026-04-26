I Piani Bolzano perdono a Padova

Il Guerriero Padova fa pesare la storia sui suoi legni, battendo i Piani Bolzano in gara 2, rimandando l’esito dello spareggio playout a giovedì nella terza ed ultima gara.

Le danze le apre Barra dalla lunetta, ma poi arrivano due pericolose triple padovane. Barra risponde con un missile per il 6-4. Bolzano agguanta i padovani con D'Alessandro, poi tripla di Tobia Triggiani e canestro di Barra, 6-11. Dieng tiene a distanza il tentativo di recupero avversario. Padroni di casa che si portano sul -4, poi Tobia Triggiani piazza il colpo del 10-16. Pericoloso recupero padovano, interrotto da Carretta, suo il 15-18. In successione due canestri firmati Vittorio Triggiani, 16-22, ma poi Padova rovina tutto e il primo parziale va in archivio sul 20-22. Padova trova presto il pari nel Q2, si gioca punto a punto, Dieng prova a ridurre un tentativo di fuga avversario, poi coach Massai chiama il timeout. Prova finale di fuga avversaria, Tobia Triggiani chiude prima della pausa lunga, si va sul 37-35 all’intervallo.

Inizia bene la seconda parte del match per i padovani, 44-35, Massai chiede un nuovo timeout. La tripla di Gabrielli per spezzare, poi quella di Mascaro per il 44-41. Bolzanini che reggono la nuova verve padovana, ma poi vi è una nuova accelerata da parte dei padroni di casa che trovano il vantaggio in doppia cifra. D’Alessandro e Triggiani per ridurre, poi la nuova accelerata padovana e al suono della penultima sirena il punteggio è di 72-54, terzo parziale decisamente dominato dai padroni di casa, 16 punti in più rispetto ai bolzanini. D'Alessandro e Mazzei fanno ben sperare i bolzanini, 72-58, ma poi segue l’immancabile reazione padovana. Padova tocca anche il +22, si prevede equilibrio in questo parziale. Il divario rimane più o meno invariato, Mokoi con una tripla prova a spezzare il divario, 89-74. Inesorabilmente arriva l’ultima sirena, 90-77 che certifica la vittoria padovana e la disputa si risolverà definitivamente in gara 3. A livello individuale, D’Alessandro e Barra entrambe a quota 13, Vittorio Triggiani con 11 e Mokoi a 10. Si deciderà tutto in gara 3, in casa dei Piani Bolzano.

Gara 3

Gio 30/04/2026 ore 20:45

BASKET PIANI BOLZANO - GUERRIERO Padova

PALAMAZZALI - Viale Trieste 17 - BOLZANO