Verso la semifinale fra Villazzano e Blue Bear

Sfida più suggestiva non poteva esserci in semifinale del campionato di DR3, quella che vede contrapposte le due formazioni con origini comuni e tanti legami, tutte legate all'habitat cestistico della collina est di Trento.

Villazzano

Il Villazzano, formazione della collina est di Trento, erede di maglia, giocatori e coach dell’Arcobaleno di Povo, mai come in questo campionato si pone come possibile protagonista assoluta della stagione. La formazione dell’esperto coach Pizzinini, ha dominato la prima fase di scrematura, con 11 vittorie e una sola sconfitta, dominando il girone Nord, con media offensiva di 68.6 a partita e in difesa di 48.7, primi reparti assoluti del girone e l’attacco secondo di tutte e 15 le formazioni della DR3. Villazzano imbattuta in casa, anche nella seconda fase, dove ha dominato pure il girone fra le prime 8, con 7 vittorie e una sola sconfitta, fra l’altro innocua. Primo reparto offensivo del raggruppamento di classificazione, con 65.5 punti per match, seconda difesa del fase top con 54.9 punti subiti per incontro. Due sole sconfitte stagionali, ininfluenti fra l’altro, nella prima fase in casa della Rotaliana e una nella fase di classificazione, sul campo dei Not In My House, successo per questi ultimi che non è bastato per qualificarli alle semifinali playoff. Nessuna serie negativa, una serie positiva di ben 10 vittorie ad inizio campionato. Fra i giocatori più rappresentativi del Villazzano, sicuramente Martemucci, Tessari, Varneri, Tani, Barbieri e Valla, oltre a Passerini, anche se in questo campionato non si è espresso al meglio, cosa che ha fatto nelle ultime stagioni, ma che ha certamente l’esperienza adatta per dare il suo contributo nella fase playoff.

Blue Bear

I Blue Bear B, altra formazione con origine dalla prolifica collina est di Trento, da anni è una delle formazioni più forti di questa categoria e che spesso ha sfiorato il successo. Seconda nel “Girone Nord”, che alla fine dei fatti si è dimostrato il più forte, con 9 vittorie e 3 sconfitte, di cui 2 sui legni di casa. Secondo attacco stagionale del girone con 62.7 in attacco, seconda difesa con 51.2 punti subiti. Meno brillante la seconda fase per la squadra guidata da Cesconi, 5 vittorie e 3 sconfitte, quarto posto finale in classifica, agguantato per i capelli, nonostante il secondo attacco del raggruppamento con 60.4 punti partita fatti e difesa simile a quella della concorrente Villazzano, 54.9 subiti. Nella seconda fase di classificazione, hanno pesato le due sconfitte contro il Valle di Cavedine ma sopratutto quella in casa contro i Not In My House, che certamente è costato quantomeno il terzo posto in classifica, superata anche dal Paganella, che nella prima fase seguiva in classifica gli “orsi”, ma che nella seconda fase ha fatto certamente meglio. Fra gli uomini agli ordini di Cesconi, i più pericolosi sono certamente Maino Federico, ma anche Maino Mattia, Rossi, Poli, Marzano, Zobele e Orellana.

Il confronto

I due team si sono già incontrati nella prima fase, in quello che era detto “Girone Nord”, che serviva per operare la prima scrematura, con un raggruppamento dominato da quattro formazioni che alla fine dei fatti, tre di loro hanno guadagnato un posto per i playoff tra le prime 4 squadre di tutto il campionato. Il bilancio, seppur equilibrato, pende tutto verso il Villazzano, vincitore di due incontri su due, 51-61 in casa dei Blue Bear, mentre in quel di Villazzano il divario è stato minore, 56-54. La lunghezza del campionato, possibili assenze e la lontananza fra i due confronti, fanno propendere il pronostico in favore del Villazzano, che ha il 60% di possibilità di raggiungere la finale, rispetto al 40% rimanente a favore dei Blue Bear.

Gara 1

Lun 04/05/2026 21:00

PALL. VILLAZZANO - BLUE BEAR BIRRAZZANO

Palestra PASCOLI - Via Znojmo 24 - TRENTO

Gara 2

Lun 11/05/2026 21:30

BLUE BEAR BIRRAZZANO - PALL. VILLAZZANO

PALABOCCHI - Via Santa Croce, 32 - TRENTO

Eventuale gara 3

Gio 21/05/2026 21:00

PALL. VILLAZZANO - BLUE BEAR BIRRAZZANO

Palestra PASCOLI - Via Znojmo 24 - TRENTO