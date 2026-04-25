Buona la prima per il Charly contro le padovane

Buona partenza per il Charly Merano di coach Travaglini, che in gara 1 sul campo di casa batte agevolmente ma solo nella seconda metà del match l’avversaria Virtuscamin di Padova, avvicinandosi velocemente verso le semifinali.

Partono bene le ragazze meranesi, subito 4-0. Il Charly vola sino al 10-4, poi un pò inaspettato il recupero padovano, che ottengono anche il sorpasso, sino al 10-13. Il contro sorpasso è attuato grazie al canestro di Diana Schwienbacher e dalla tripla di Arianna Pistore. Pareggiano nel finale le ospiti, primo parziale che si chiude sul 15-15. In apertura del Q2, le ospiti replicano il massimo vantaggio di +3, il pareggio giunge con una tripla di Schwienbacher, che poi replica sempre da tre per il nuovo vantaggio meranese. Si gioca punto a punto, le ospiti trovano il pari che costringe Travaglini al timeout. Alla chiamata alle armi risponde Rosa Kob, all’intervallo si va sul 31-29.

Al rientro dagli spogliatoi, le ospiti si fanno pericolosamente sotto, ma sarà il break con tripla e canestro di Arianna Pistore e quello di Rosa Kob a dare l’impulso verso il successo, 40-32, coach padovano che richiama le sue ragazze. Il vantaggio in doppia cifra lo griffa Rosa Kob, 44-33, poi il terzo parziale si chiude sul 48-39. Ultima frazione di gioco che si apre con un tentativo da parte delle ospiti per ridurre il gap, ma la tripla di Kob e il canestro di Bonato rilanciano i future del Charly. Il colpo definitivo arriva da parte di Arianna Pistore, due canestri e nel mezzo quello di Rosa Kob, sul 72-50 pare chiaro che l’esito non potrà cambiare, ormai manca anche poco all’ultima sirena, partita che si chiude sul 74-52, che premia la forza di volontà della giocatrici della città del Passirio. A titolo personale, Rosa Kob e Diana Schwienbacher entrambe a 17 punti e con ben 40’ di gioco sulle gambe. Bene Martina Bonato con 12, Arianna Pistore a quota 12 e Martina Di Blasi con 11. Solito sovra minutaggio di alcune giocatrici meranesi, soltanto in otto entrate in campo, nonostante la bella vittoria che ovviamente non ha ombre. Charly Merano lanciatissima verso le semifinali.

Gara 2

Dom 03/05/2026 18:00

VIRTUSCAMIN Padova - CHARLY BASKET

PALACAMIN - Via Lisbona, 23 Località Camin - PADOVA

Eventuale Gara 3

Mer 06/05/2026 21:00

CHARLY BASKET - VIRTUSCAMIN Padova

PALESTRA SEGANTINI - Via Xxx Aprile - MERANO