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A Napoli all'Aquila serve una vittoria per sperare nei playoff

Passano da Napoli i sogni playoff della Dolomiti Energia Trentino, attesa dalla sfida contro la formazione partenopea nella ventottesima giornata di LBA Unipol. La corsa all’ottavo posto è più aperta che mai, con sei squadre racchiuse in quattro punti alle spalle di Varese, che al momento occupa l’ultima posizione utile per accedere alla post season.

I bianconeri arrivano all’appuntamento di domani (sabato) alle ore 19.30 dopo due prestazioni sottotono, culminate nelle sconfitte contro Tortona (103-84) e in casa contro Reggio Emilia (82-90). In precedenza, però, era arrivata una convincente vittoria sul campo di Venezia per 87-106.
Napoli, invece, ha recentemente cambiato guida tecnica affidandosi a Jasmin Repeša, che sabato sarà alla sua terza panchina con i partenopei. Nelle prime due uscite sono arrivati un successo casalingo contro Treviso (88-71) e una sconfitta contro un’Olimpia Milano in grande serata (125-97).
Con i primi sette posti già assegnati, resta un solo pass disponibile per i playoff. A contenderselo sono sei squadre: Varese con 22 punti (ma con una gara in più), Trento e Cremona a quota 20, e Udine, Napoli e Cantù a 18. I bianconeri possono contare sul vantaggio negli scontri diretti con Varese, mentre risultano indietro nel confronto con Cremona.
Per la sfida contro Napoli, la Dolomiti Energia Trentino potrà contare sull’intero roster a disposizione.
Dal punto di vista statistico, in LBA i bianconeri rappresentano il sesto miglior attacco del campionato con 85,8 punti di media a partita, tirando con il 54,9% da due punti, il 32,9% da tre e il 77,6% ai tiri liberi, distribuendo 15,6 assist a gara. A rimbalzo l’Aquila cattura 36,4 palloni di media (24,3 difensivi e 12 offensivi), risultando anche la quinta miglior squadra per rimbalzi offensivi. Sul piano difensivo, Trento concede 85,8 punti a partita, limitando gli avversari al 54,6% da due punti e al 35,7% dall’arco.

Gli avversari

Napoli Basket si presenta alla sfida con una nuova guida tecnica: l’esperto coach Jasmin Repeša, che contro Trento sarà alla sua terza partita sulla panchina partenopea. Rispetto alla gara d’andata, il volto della squadra è profondamente cambiato, con ben cinque nuovi innesti che hanno aumentato talento ed esperienza del roster.
In cabina di regia Napoli può contare su grande qualità offensiva, con Naz Mitrou-Long (ex Olympiakos) affiancato da El-Amin e Rasir Bolton, tutti e tre stabilmente in doppia cifra, con Bolton che viaggia a 15 punti di media. Completano il reparto esterni Nick Marshall e Kristupas Žemaitis.
Nel reparto ali spiccano Myles Doyle, scorer che conosce già il campionato italiano dopo l’esperienza a Trieste, Isaiah Whaley, arrivato dal Tofaş Bursa, e Savion Flagg, ala fisica dotata anche di una buona mano dall’arco. Il gruppo è completato dal classe 2004 Leonardo Faggian, che nelle ultime uscite ha portato energia e minuti di qualità, e dall’esterno estone di formazione italiana Kaspar Treier, capace di garantire fisicità e tiro perimetrale.
Sotto canestro Napoli può contare su due lunghi azzurri di alto livello: Leonardo Totè, tornato in maglia partenopea dopo l’esperienza all’Olimpia Milano e spesso in doppia cifra nelle gare disputate, e Guglielmo Caruso, anch’egli arrivato da Milano dopo le precedenti stagioni a Varese.
Dal punto di vista statistico, Napoli produce 84,2 punti di media a partita, tirando con il 55,2% da due, il 34,1% da tre e il 72,1% ai tiri liberi, con 16,8 assist a gara. A rimbalzo è una delle migliori squadre del campionato, terza con 37,5 carambole di media (26,6 difensive e 10,9 offensive). In difesa concede 87,5 punti a partita, limitando gli avversari al 54,7% da due e al 33,4% dall’arco.

Il cammino della Guerri Napoli

Fotografie Lega Basket di Serie A

fonte Aquila Basket
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Classifica

Serie A Unipol: Sessione regolare
SquadraPG
Olidata Bologna4025
Germani Brescia4025
EA7 Milano3625
Umana Venezia3625
Bertram Tortona3025
UNA Hotels Reggio2625
Trieste2625
Openjobmetis Varese2226
Dolomiti Energia2025
Vanoli Cremona2025
Old Wild West Udine1825
Guerri Napoli1825
S.Bernardo Cantù1826
Nutribullet Treviso1425
Banco di Sardegna1426
Trapani Shark00

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Mauro Pederzolli
Simone Caldara (Night Owls Trento)
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