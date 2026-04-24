Verso San Marco Rovereto - Virtus Isola della Scala

I playout sono sempre un momento delicato, perché al di là del fatto della possibilità di poterne uscire sconfitti, vi è quella ben più concreta di retrocedere nella serie inferiore.

San Marco Rovereto

Il San Marco Rovereto, giocava per la prima volta in questa serie, grazie alla promozione ottenuta nella scorsa stagione, vincendo un pò a sorpresa il campionato regionale di DR2, guidata dal coach Alberto Franceschini. Terzultima in questa stagione, a pari punti proprio dell’avversaria di Isola della Scala, ma in vantaggio nello scontro diretto. Bilancio di 7 vittorie e 17 sconfitte, 5 successi in casa contro le 7 sconfitte, mentre lontano dal parquet di casa, solo 2 esiti positivi contro i 10 negativi. La cosa più assurda nelle statistiche roveretane è quella che possiede il quarto attacco stagionale, 76.2 a partita, meglio addirittura di Creazzo, seconda forza del campionato. Paga pegno la difesa, penultima nella stagione, 82.7, peggio ha fatto soltanto la Virtus Isola della Scala. Campionato dalle due facce per il San Marco Rovereto, esordio positivo nella stagione, ma poi il buio totale, una vittoria e ben 10 sconfitte prima delle dimissioni del suo storico coach Franceschini. Con l’avvento di Simone Eglione in panchina, arrivato a ridosso delle festività natalizie, sono anche arrivati punti preziosi, ma sopratutto la speranza, grazie anche all’arrivo di Matassoni e Pizzini in rinforzo dalla serie C roveretana. Il momento top della stagione, la vittoria casalinga contro la quarta forza del campionato, nel derby contro i Lagorai Wolves, oltre al successo sul campo dei Bears Isola. Il momento peggiore, la trasferta da dimenticare sul campo del Buster Verona. I giocatori da tenere sott’occhio sono ovviamente Brancaccio, Rella, Matassoni, i fratelli Dorigotti e il già citato Pizzini.

Virtus Isola della Scala

La Virtus Isola della Scala è una formazione in crisi da circa due anni, tanto che al termine della stagione 2024/25 venne retrocessa in DR2, ma venne ripescata dalla Federazione per continuare a militare in DR1. Crisi che dura dalla stagione 2023/24, annata dove di sperarono le strade con coach Lunghi, forse anche figlia della retrocessione patita e mai digerita nel campionato 2022/23, quando la formazione della provincia veronese giocava in serie C. Penultima a pari punti con i roveretani, avanti in virtù dello scontro diretto, bilancio di 7 vittorie e 17 sconfitte, in casa 5 successi contro le 7 gare negative. Fuori casa, 2 soli successi e ben 10 sconfitte. Terzultimo attacco stagionale con 71.3 di media, la peggior difesa, 83.5 punti subiti per match. Il momento più importante della stagione, sicuramente la vittoria sul campo della seconda forza del campionato, Creazzo. Il momento in assoluto più basso, la sconfitta patita sul campo dei Buster Verona. Mai una serie positiva, solo vittorie singole isolate, per contro una serie fatta di 7 sconfitte di seguito, che hanno fatto pensare al peggio, tanto da ipotizzare che la Virtus potesse arrivare anche ultima. Al servizio di coach Nastri, il giocatore più forte è certamente Perlini, primo marcatore stagionale. Da non sottovalutare anche Dall’Ora, Pasquino e Ferrari.

Il confronto

Il confronto fra le due formazioni è particolarmente delicato, visti anche i precedenti, di cui l’ultimo non più lontano di una settimana fa. Recentemente, la Virtus Isola della Scala ha vinto per 86-87 a Rovereto nell’ultima di campionato, all’andata nella bassa veronese finì per 81-95 a favore dei roveretani, che avevano da poco in panchina il nuovo coach Simone Eglione. Sfida particolarmente equilibrata, dove le possibilità sono le stesse, il 50% per entrambe di trovare la salvezza diretta. Facilmente si arriverà alla terza gara.

Gara 1

Dom 26/04/2026 ore 18:00

SAN MARCO ROVERETO - VIRTUS Isola d. Scala

SCUOLA M. "D. CHIESA" - Via Vannetti - ROVERETO

Gara 2

Sab 02/05/2026 ore 20:30

VIRTUS Isola d. Scala - SAN MARCO ROVERETO

Palazzetto dello Sport - Via Tiro A Segno - ISOLA DELLA SCALA - (VERONA)

Eventuale Gara 3

Mer 06/05/2026 ore 20:00

SAN MARCO ROVERETO - VIRTUS Isola d. Scala

SCUOLA M. "D. CHIESA" - Via Vannetti - ROVERETO