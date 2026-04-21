Rovereto ad un passo dalle semifinali

Vigilia del ritorno nei quarti di finale per la Tecnisan Rovereto, impegnata in mezzo alla settimana nell'insidiosa trasferta a Santa Maria di Sala contro il Jolly Caltana.

Alla vigilia sembrava un abbinamento facile per i roveretani incontrare il Jolly Caltana, che in quel della "città della quercia" si è dimostrato un cliente ostico e particolarmente difficile da piegare, tanto che gli uomini di Fumagalli l'hanno spuntata ai playoff, grazie alla freddezza dalla lunetta di Czumbel. Di buono c'è che forse Medina Bouza potrà giocare nuovamente, si era visto in panchina ma senza entrar in campo nel match d'andata. Ottime possibilità di chiudere la disputa in anticipo per la Tecnisan Rovereto, certo non sarà una passeggiata visti i precedenti di sabato sera.

Gara 2

Mer 22/04/2026 ore 21:00

JOLLY BASKET - TECNISAN Rovereto

PALAGRATICOLATO - Via Cavour, 14 - SANTA MARIA DI SALA - (VENEZIA)

Eventuale Gara 3

Sab 25/04/2026 ore 20:45

TECNISAN Rovereto -JOLLY BASKET

PALASPORT - Via Piomarta 1 - ROVERETO