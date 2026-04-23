Rovereto si gioca il Jolly

Gara-2 in quel di Santa Maria di Sala, si chiude nel migliore dei modi per la Tecnisan Rovereto, che vince e prosegue nel sogno, andando direttamente in semifinale senza dover giocare la terza partita.

Aprono i giochi i padroni di casa, ma ben presto con i due canestri di Pisoni e quello di Sam Gaye, Rovereto va sul 2-6. Recupero da parte dei padroni di casa, che si portano avanti per il 10-6 che costringe Fumagalli al timeout. Fortunatamente si tratterà del massimo vantaggio degli avversari. Pisoni recupera e le due formazioni vanno alla prima pausa sul 14-14. Q2 che si apre con il canestro del rientrante Medina Bouza, poi in risposta agli avversari arriva il break importante siglato Xausa, Medina Bouza e Czumbel, con il primo e l'ultimo che piazzano due triple, 17-24. A questi si aggiunge il missile di Bressanin e subito dopo di Czumbel, veneti in balìa dei roveretani, 17-30. Prosegue la corsa dei trentini, le due formazioni vanno alla pausa lunga sul 29-42.

Rientro in campo contrassegnato dalle due triple di Sam Gaye e il canestro di Pisoni, sul 31-50 veneti costretti da subito ad una pausa di riflessione. Con una nuova tripla di Sam Gaye il divario si avvicina ai 30 punti sul 51-38. la formazione di Fumagalli gioca al "gatto con il topo" con i padroni di casa e dopo aver toccato il massimo di +31, arriva alla penultima sirena con il punteggio di 44-66. Ultimo parziale dove la Tecnisan amministra il prezioso vantaggio, limitando l'iniziativa avversaria sino al definitivo 60-81 che sancisce il passaggio alle semifinali. A livello personale, Pisoni e Czumbel entrambe a segno con 16 punti a testa, seguono Xausa e Sam Gaye con 11. Ritorno in campo positivo per Medina Bouza, 8 punti per lui nella serata.