Il punto sul secondo turno dei quarti

Con la vittoria del Pergine sul campo dei Night Owls, si chiude la seconda giornata dei quarti di finale playoff, che ha visto tre formazioni passare in anticipo al turno successivo delle semifinali.

Il Gardolo del duo Lucchini-Orempuller, trova una resistenza di certo non incontrata in gara 1 da parte dei Blue Bear, vincendo con difficoltà con il punteggio di 71-78 sul campo degli uomini di coach Valla, al termine di un match complicato, difficile anche da gestire da parte degli arbitri. Gli "uomini in giallo" sono abbonati alle semifinali, sia in campionato che in Coppa, incontreranno il Pergine nel prossimo turno.

Il Maia Merano come era prevedibile passa alle semifinali in due sole gare, ma la resistenza dei Red Fox sul campo di Mori è stata esemplare, 75-83. La classifica finale del campionato non rende onore alle "volpi rosse" per quanto visto nelle due sfide contro la capolista sinora imbattuta, gli uomini di coach Zampedri infatti hanno dovuto faticare per chiudere la disputa senza complicarsi la vita. Maia Merano che non conosce ancora il nome della sua prossima sfidante, ma si sa soltanto che verrà da Bolzano.

Era il quarto di finale più equilibrato e così è stato, nel derby di Bolzano, tutto da rifare, se la neopromossa Alto Adige-Sudtirol aveva vinto in gara 1, l'Europa Bolzano di coach Santangelo, vincendo per 62-72, ha completamente ribaltato la situazione e si dovrà giocare l'unica gara 3 di questa stagione nei quarti di finale.

Pergine che vince anche sul campo dei Night Owls, fuori dalle semifinali anche quest'anno. A Trento la seconda partita è terminata con il punteggio di 41-53, che manda gli uomini di coach Vigolo e del suo "luogotenente" Sammarini in semifinale, dove se la vedranno con la naturale diretta concorrente stagionale, il Gardolo.