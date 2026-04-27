I "vichinghi" dell'Europa Bolzano volano in semifinale

Sono i "vichinghi" dell'Europa Bolzano ad aggiudicarsi gara 3 del derby tutto bolzanino e a volare in semifinale dove incontreranno lo sgradito cliente Maia Merano, lanciatissimo verso l'imbattibilità stagionale.

Parte bene l'Europa di coach Santangelo, subito avanti per 18-7 al temine del primo quarto. Ritmo che premia ancora l'Europa anche nel Q2, con "cugini" in difficoltà, a metà partita il punteggio è di 34-19. La reazione degli uomini di Ferretti arriva dopo la pausa lunga, il parziale è tutto a favore dei suoi, Europa in affanno e alla penultima sirena il punteggio è di 44-38. Ultimo quarto con ritmo da vero derby, perfettamente in equilibrio, a trarne vantaggio è la formazione di Santangelo, che va a chiudere con il punteggio definitivo di 59-53, che proietta la "prima" squadra della società bolzanina in semifinale. Ottima prova di Apolloni, per lui 22 punti, bene anche Fantini con 15. Nell'Altoadige Sudtirol, Morghen a quota 15, lo segue Cipriani con 13.

Si chiude qui la corsa della neopromossa Alto Adige Sudtirol di Ferretti, che dopo una stagione strepitosa in DR3 che l'ha portata al salto di categoria, ha ben figurato fra le migliori in DR2, fermata proprio dalla formazione dei "cugini" di società, guidata da Santangelo. Europa che ora affronterà l'imbattuto e lanciatissimo Maia Merano, per tentare una sortita d'orgoglio, ricordiamo infatti che la formazione bolzanina, è retrocessa al termine della scorsa stagione dalla DR1.