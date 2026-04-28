Si chiude anche il girone di classificazione

Ultimo turno del girone di classificazione, dove non assistiamo a particolari sorprese, salvo una vittoria un po' stentata da parte della capolista Gardolo.

Gardolo che non lascia nulla agli altri anche nell’ultima di campionato, dove vince, non senza difficoltà, contro il Val di Fiemme. Parte meglio la formazione di coach Melini, infatti il Val di Fiemme si porta sul 14-17 al termine del primo parziale. La formazione di casa di Durak, gioca un secondo parziale da manuale, mette gli ospiti all’angolo, a metà partita il punteggio è di 34-27. La pausa lunga dona idee ma soprattuto ritmo agli ospiti, il Gardolo incassa il colpo, tanto che subisce il sorpasso, 41-44. Padroni di casa in maglia gialla che non sopportano l’idea di una sconfitta nell’ultima giornata e ritorna a giocare ad un ritmo importante, chiudendo la disputa con il definitivo 61-55, dopo una match sudato e che poteva risultare negativo per la prima della classe del girone di consolazione. Pelz in doppia cifra in maglia gialla con 27 punti, a debita distanza il compagno di squadra Michelon a quota 10. Nel Val di Fiemme, bene Vanzo con 22 punti, lo segue Gianchetta a quota 9.

Vince facile il Maia Merano sul campo del Primiero, al termine di un match senza molta opposizione da parte dei padroni di casa. Parte subito bene la formazione altoatesina, il primo quarto in archivio sul 6-20. Spinge ancora il Maia Merano, tanto da ipotecare il match a metà partita, 13-38 prima della pausa lunga. Q3 che è la fotocopia del precedente, ospiti ormai in fuga, alla penultima sirena si portano sul 20-56. Strapotere che continua sino in fondo, con Merano che chiude la disputa con il definitivo 26-77. Nel Primiero, vicino alla doppia cifra Ferroni, per lui 9 punti. Nelle fila del Maia, bilancio ben diverso, con Milentijevic a quota 25, capitan Zampedri con 11, Matiqui e Miraldo, entrambe con 10 a testa.

Chiude con una vittoria anche l'Acies Vigolana, che si sbarazza della concorrente Europa Bolzano, vincendo con il punteggio di 45-36. Fra gli "alpaca", in doppia cifra Zara con 12 punti e Marchesini a quota 11. Fra i bolzanini, spicca solo Stojiljkovic con 13.