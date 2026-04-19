Il Bressanone comincia nel migliore dei modi i playout

Nella prima sfida playout, il Bressanone vince sui legni del Cus Trento, ribaltando le sorti dell’ultima sfida al Sanbapolis fra le due formazioni che si era giocata meno di un mese fa.

La prima bella notizia per i brissinensi arriva dalla panchina, infatti il suo capitano, Vignudelli, ritorna in campo dopo più di un mese e mezzo di assenza dal giro effettivo. Bene gli ospiti altoatesini nel primo parziale, il Cus di coach Magno pare meno aggressivo di quello incontrato a marzo, il primo parziale va in archivio sul punteggio di 9-17. Meno divario nel Q2, ma Bressanone sempre pericolosa, che non lascia nulla al caso, a metà partita il punteggio è di 25-36. La pausa lunga dovrebbe portare consiglio, invece porta tanto, troppo equilibrio equilibrio, cosa che di certo non serve agli universitari in questo momento, divario invariato a fine parziale, al suono della mezz’ora di gioco il punteggio è di 38-49. L’ultimo parziale non è abbastanza lungo per consentire agli universitari di ridurre il gap si qui acquisito, il Cus ci prova ma la difesa brissinense regge molto bene, andando a chiudere la disputa sul punteggio di 53-63. Il Bressanone porta a casa due punti che valgono oro, questa era forse la partita più difficile dei playout sulla carta, quindi miglior inizio non poteva esservi per Vignudelli & soci. Nel Cus, in doppia cifra soltanto Martelli con 18 punti, seguono Scribanis e Chermaz entrambe a quota 9. Più corposo il bilancio personale nelle fila brissinesi, Beltrami a segno con 16, Rizzo a quota 15 e il giovane Irali con 12.