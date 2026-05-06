Verso la semifinale Pergine - Gardolo

Seconda contro terza, la semifinale naturale fra Pergine e Gardolo promette scintille, nonostante quanto accaduto in regular season, dove i primi hanno prevalso in entrambe i confronti, ma ora è tutta un’altra storia.

Pergine

Il Pergine di coach Vigolo, coadiuvato dal giovane e grintoso Sammarini, che si è guadagnato sul campo il soprannome di “luogotenente” in gara 2 dei quarti di finale, è la seconda forza del campionato. Quindici vittorie e cinque sconfitte nel campionato regolare, quarto reparto offensivo con una media di 67 punti partita, seconda miglior difesa, 57.1, di poco indietro a quella della capolista Maia Merano. Nessuna serie negativa, la serie positiva più lunga è durata 4 turni, lo ha fatto per tre volte in questa stagione, segno di una buona stabilità. Fra le società più promettenti in regione, squadra pensata anche per tentare un salto di qualità nella narrativa di medio termine. Il suo uomo più pericoloso ed esperto è Ndaw Saliou, decimo marcatore in campionato e con un importante esperienza nella categoria superiore con la maglia del Valsugana in DR1. Da non sottovalutare anche Zampedri, quasi sempre in doppia cifra, Mancinelli, Zhyrov e Cristofani. Formazione giovane e dal roster molto lungo, forse il più numeroso della categoria. Fra i momenti più importanti per la formazione di Vigolo, sono stati sicuramente i due confronti vinti contro il Gardolo, che per tutta la stagione ha conteso la seconda piazza ai perginesi, cedendo il piazzamento soltanto per colpa dei due confronti diretti. Nel primo turno dei playoff, il Pergine si è liberato della pratica Night Owls soltanto in due gare, vincendo in casa per 54-47, ma ribadendo i rapporti di forza anche nella tana dei “gufi”, piazzando un 41-53 in gara 2, nonostante l’assenza dello squalificato Vigolo, risultato che ha lanciato la formazione della Valsugana in semifinale senza dover passare dalla gara-3.

Gardolo

Il Gardolo, quest’anno guidato dal duo in panchina formato da Lucchini e Orempuller, è giunto terzo al termine della regular season, forse in una posizione in meno rispetto a quello che ci si poteva aspettare ad inizi stagione, visto anche quanto fatto di buono in Coppa dagli uomini in maglia gialla, che hanno conquistato l’acceso alla final four a suon di canestri. Quattordici vittorie e sei sconfitte, secondo attacco stagionale con 75.5 punti partita, la difesa invece si è classificata sesta, con 62.9 punti subiti per ciascun match. La sua bocca di fuoco più pericolosa è indubbiamente Dellai, quarto marcatore del campionato e quinto nella speciale classifica fra i tiratori da oltre l’arco. Particolarmente pericoloso Dapic, autore di una bella stagione e fra i giocatori più precisi nei tiri dalla lunetta. Da non sottovalutare anche il “senatore” Gambino, oltre a Spinelli, Massari, Bertoluzza e Tonina, con il primo reduce dalla bella esperienza in DR1 nella scorsa stagione con la maglia della Virtus. Nei quarti di finale, il Gardolo ha sconfitto nel derby di Trento i Blue Bear, in gara 1 travolgendoli con l’incredibile punteggio di 111-44, in un match con percentuali mai viste in questa categoria. Nel ritorno, i Blue Bear hanno opposto resistenza, lasciando però strada agli uomini in giallo nel finale, 71-78, dopo un match dove l’arbitraggio fuori dalle righe è stato il terzo protagonista in campo.

Il confronto

Il confronto diretto fra le due formazioni è tutto a favore del Pergine di coach Vigolo, con vittoria per 57-75 a Trento nord nella quinta d'andata, mentre in Valsugana è terminata con il punteggio di 61-56 nel match di ritorno. Un 2-0 secco che potrebbe illudere in molti, ma nella realtà dei fatti la sfida fra le due formazioni è molto più equilibrata di quello che si pensa, facilmente si arriverà a gara 3. Le possibilità di passaggio in finale in mano al Pergine sono del 52%, contro il 48% delle chance a favore del Gardolo, formazione che quando sente aria di semifinali o finali, inizia a girare a pieno regime. Chi vincerà nel doppio confronto, o male che vada triplo, accederà alla finale, con il rischio di incontrare il lanciatissimo Maia Merano, ma almeno avere la certezza di essere la più forte delle cosiddette “superpotenze erbivore”.

Gara 1

Giovedì 07/05/2026 ore 21:15

BASKET PERGINE - BC GARDOLO

Palestra GARBARI - Via Amstetten 4 - PERGINE VALSUGANA

Gara 2

Giovedì 14/05/2026 ore 19:30

BC GARDOLO - BASKET PERGINE

Centro Sportivo Trento Nord - IV Novembre 23/4 - TRENTO

Eventuale Gara 3

Lunedì 18/05/2026 ore 20:45

BASKET PERGINE - BC GARDOLO

Palestra GARBARI - Via Amstetten 4 - PERGINE VALSUGANA