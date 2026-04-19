Buona la prima nello spareggio per i Piani Bolzano

Parte nel migliore dei modi l’avventura playout per i Piani Bolzano di coach Massai, che sui legni di casa trovano una bella vittoria, portandosi ad un passo dalla salvezza.

Bolzanini che aprono con il canestro di Barra, ma trovano subito la pronta risposta dei padovani, che si portano sul 2-5. Tobia Triggiani piazza il colpo dell’avvicinamento, poi nuova fuga degli ospiti. La tripla di Dieng per riportare ordine, 11-13. Gioca bene il Guerriero Padova, non vuol sfigurare in quel di Bolzano, allunga e si porta sul 16-23 che chiude il primo quarto. In apertura del Q2 gli ospiti, dopo il canestro di Dieng, trovano il massimo vantaggio con una tripla, coach Massai richiama i suoi sul 18-28. La chiamata alle armi fa scattare Tobia Triggiani e poi Mazzei con una tripla, 23-28, al timeout ci vanno ora gli ospiti padovani. Il pari i Piani lo trovano con la tripla di Barra e subito dopo il sorpasso, griffato D’Alessandro. Momento d’equilibrio, vige il punto a punto, sino allo strappo dato dalle due triple di Dieng, 39-33. Recupero nel finale da parte degli ospiti, solo il libero di Barra tiene avanti i bolzanini, si va alla pausa lunga sul 40-39.

Doppio colpo di Tobia Triggiani in apertura della seconda parte del match, poi Barra piazza un missile, ora il vantaggio si fa importante, 47-39. Due triple di Mazzei e di Barra, seguite dal canestro di Dieng, lanciano i bolzanini verso un divario difficilmente colmabile, 55-41. La fuga bolzanina è particolarmente efficace e lancia gli uomini di Massai alla penultima sirena con il punteggio di 64-48. Inizio dell’ultimo parziale che vede un timida risposta da parte dei padovani ospiti, tanto che Massai richiama i suoi. Carretta e la tripla di Mascaro e poi quella di Tobia Triggiani per togliersi dalla palude, 72-53. Con un libero griffato Dieng, i Piani toccano il massimo vantaggio della partita, 73-53. Scatta il tentativo di rientro avversario, ben amministrato dalla difesa bolzanina che gestisce gli ultimi minuti, arrivando sul definitivo 78-67, che dona tranquillità e le giuste speranze per una possibile salvezza già nel prossimo turno. A livello personale, Dieng a segno con ben 20 punti, seguito da Barra a 17 e Tobia Triggiani con 15 a referto.

Gara 2

Dom 26/04/2026 ore 18:00

GUERRIERO Padova - BASKET PIANI BOLZANO

Palazzetto 'S. Domenico Savio' - Via Cardan, 12 - Zona Mortise - PADOVA

Eventuale Gara 3

Gio 30/04/2026 ore 20:45

BASKET PIANI BOLZANO - GUERRIERO Padova

PALAMAZZALI - Viale Trieste 17 - BOLZANO