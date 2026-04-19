La Tecnisan Rovereto vince in gara 1 ai “rigori"

Partita ben più complicata del previsto per la Tecnisan Rovereto in gara 1 dei quarti di finale dei playoff, dove ha la meglio sul Jolly Caltana soltanto agli overtime.

Il match parte in salita con la tripla degli ospiti veneti, Bressanin riduce il gap. Sarà di Rossaro il pari a quota 5. Bressanin, la tripla di Rossaro e i canestro di Pisoni fanno muovere il tabellone sino al 12-8. Una tripla di Bressanin e il nuovo canestro di Pisoni danno ossigeno ai roveretani, 17-10. La tripla di Dorigotti porta il punteggio sul 21-12, che costringe gli ospiti al timeout. Da quel momento si fanno sotto i veneziani e il primo parziale si chiude sul 22-20. Q2 aperto da un missile ospite che porta in vantaggio il Jolly, per fortuna arriva la provvidenziale tripla di Sam Gaye e in aggiunta il canestro di Dorigotti, 27-23. Allunga Bressanin, canestro e due liberi poco dopo, 31-23. Un missile di Czumbel dona il massimo vantaggio serale alla formazione di coach Fumagalli, 34-23. Arriva un break importante per gli ospiti, mai domi, 34-29. Sam Gaye giunge provvidenziale a togliere i roveretani da una situazione intricata, 37-33 a metà del match.

Tripla di Dorigotti che fa allungare ai roveretani, seguito poi da Bressanin in egual maniera. Sagra di triple c’è anche quella di Czumbel dopo il timeout, 47-40. Sempre a suon di lanci da oltre l’arco, Bressanin e Sam Gaye, 53-45, poi due liberi nel finale griffati Czumbel, il terzo periodo si chiude sul 55-45. Quando tutto sembra volgere per il verso giusto, arriva la reazione energica degli ospiti, in due minuti si portano sul 55-54, Fumagalli costretto a firmare i suoi per consultarsi. Dorigotti risponde alla chiamata, 57-54, ma ben presto i veneti trovano il pari e il sorpasso, 57-60. Dorigotti riduce il divario a meno di 5’ dal termine. Il sospirato pari arriva con un missile di Bressanin, 62-62, manca un minuto e mezzo. Non succede nulla che cambi il referto, imperterrita l’ultima sirena suona, si va agli overtime sul 62 pari.

Non parte bene il supplementare, Pisoni dalla lunetta ne sbaglia uno su due, poi in egual maniera gli ospiti raggiungono il pari, ma da qual momento si spengono per fortuna dei trentini. Dalla lunetta arriva il vantaggio roveretano, lo firma Czumbel. Allunga Pisoni sempre con un libero per il sospirassimo +2. Verso lo scadere Czumbel subisce fallo e non perdona, chiudendo sul definitivo e agognato 67-63, raggiunto in cinque minuti senza canestri, con partita risolta ai tiri liberi, facendo un paragone con il calcio sarebbe una vittoria ai rigori. Match più complicato del previsto, il Jolly ha mostrato le unghie e messo in seria difficoltà i roveretani, se queste sono le premesse, non sarà una passeggiata a Santa Maria di Sala in gara 2. A livello individuale, Bressanin a segno con 20 punti, lo segue Dorigotti partito dalla panchina con 13, Czumbel determinante nel finale con 11.

Gara 2

Mer 22/04/2026 ore 21:00

JOLLY BASKET - TECNISAN Rovereto

PALAGRATICOLATO - Via Cavour, 14 - SANTA MARIA DI SALA - (VENEZIA)

Eventuale Gara 3

Sab 25/04/2026 ore 20:45

TECNISAN Rovereto -JOLLY BASKET

PALASPORT - Via Piomarta 1 - ROVERETO