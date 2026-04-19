basket.sportrentino.it
SporTrentino.it
Divisione Regionale 1

La Virtus beffata nel finale rischia l'uscita playoff

Nell’ultima giornata di campionato, la Virtus Altogarda stecca fra le mura di casa, rischiando seriamente di rimanere fuori dai playoff.

Match che parte da subito in modo equilibrato, prevalgono di pochissimo gli ospiti veneti al termine del primo parziale, che termina con il punteggio di 15-16. Decisamente meglio il Q2 a favore degli uomini di coach Di Salvatore, capaci di trovare il sorpasso, arrivando a metà partita sul punteggio di 31-28. Gli ospiti dell’XXL di Pescantina, rientrano in campo con un piglio ben diverso, abili nel trovare le occasioni giuste per riportarsi nuovamente al comando, tanto che alla penultima sirena si portano sul 42-45. L’ultimo parziale vede la Virtus tentare di recuperare il gap, ospiti bravi a reggere la possibile rimonta trentina e alla fine chiudono con il definitivo 62-66, esito che rischia di relegare la Virtus in nona posizione, che potrebbe dire salvezza, ma anche la beffa di rimanere fuori dai playoff proprio all’ultimo. Forse può consolare a livello individuale, Lavezzari a segno con 20 punti, Potrich a quota 10.

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,188 sec.

Classifica

Divisione Regionale 1: Prima fase
SquadraPG
Est Veronese3823
Creazzo3824
Arzignano3423
Lagorai Wolves3223
Legnago3023
Nuovo Argine2622
Virtus Alto Garda1823
Leobasket1823
Bear Isola1623
Jbr Rovereto1423
XXL Pescantina1222
Virtus Isola Scala1223
Buster Verona1023

Notizie

Foto e video

Mauro Pederzolli
Simone Caldara (Night Owls Trento)
Francesco Frenez (Night Owls Trento)