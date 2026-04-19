La Virtus beffata nel finale rischia l'uscita playoff
Nell’ultima giornata di campionato, la Virtus Altogarda stecca fra le mura di casa, rischiando seriamente di rimanere fuori dai playoff.
Match che parte da subito in modo equilibrato, prevalgono di pochissimo gli ospiti veneti al termine del primo parziale, che termina con il punteggio di 15-16. Decisamente meglio il Q2 a favore degli uomini di coach Di Salvatore, capaci di trovare il sorpasso, arrivando a metà partita sul punteggio di 31-28. Gli ospiti dell’XXL di Pescantina, rientrano in campo con un piglio ben diverso, abili nel trovare le occasioni giuste per riportarsi nuovamente al comando, tanto che alla penultima sirena si portano sul 42-45. L’ultimo parziale vede la Virtus tentare di recuperare il gap, ospiti bravi a reggere la possibile rimonta trentina e alla fine chiudono con il definitivo 62-66, esito che rischia di relegare la Virtus in nona posizione, che potrebbe dire salvezza, ma anche la beffa di rimanere fuori dai playoff proprio all’ultimo. Forse può consolare a livello individuale, Lavezzari a segno con 20 punti, Potrich a quota 10.