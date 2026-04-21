Regionali ancora vincenti, chiudono da seconda e terza

Ultimo turno con vittoria per entrambe le regionali, che volano ai playoff confermando il secondo e il terzo posto in classifica al termine della regular season.

Nell'ultima partita di campionato la Tecnoedil Trento supera anche Rovigo, ribadendo la propria posizione in solitaria al secondo posto. La prima frazione di gioco è dominata dagli attacchi: sorpasso e controsorpasso tra le 2 squadre chiudono il periodo sul 22-23 in favore di Trento. Nel secondo periodo le difese si assestano concedendo qualche canestro in meno, ma la sfida non si sblocca e si va al riposo sul 40-40. Dopo la pausa lunga,lLa formazione di Trento guidata da coach Pedrotti prova uno strappo nel terzo periodo, Pierich e Caldonazzi danno un allungo e finiscono la frazione sul 49-57. Gli ultimi 10 minuti vedono un ritorno di fiamma di Rovigo che accorcia fino al -4, salvo poi cedere sul finale fino al 61-67 in favore delle ospiti trentine. A livello personale, prova da incorniciare per Sara Caldonazzi, capitana della formazione, a segno con 12 punti, seguita da Teona Pop Stojanova, a quota 10.

Ciliegina sulla torta per il Charly Merano, che conquista senza se e senza ma il terzo posto in classifica, battendo la diretta concorrente Horus Padova Run & Jump. Subito avanti la formazione di coach Travaglini, 5-0 iniziale. Arriva la reazione ospite, che con due triple si portano avanti, nell’unico vantaggio padovano, arrotondato da un tiro libero, 5-7. Contro sorpasso dato da una tripla di Diana Schwienbacher, poi Franceska Hasa arrotanda, 10-7. Accenna una fuga la formazione meranese e con i canestri di Kob e Hasa si porta sul 22-9. Chiude il parziale decisamente a favore di Merano Martina di Blasi, suo il 32-11. Ritmo che cala naturalmente nel secondo parziale, ospiti che ricucirono di qualcosa, si arriva a metà partita sul punteggio di 39-23. La pausa lunga riporta energie ad entrambe le formazioni, le due compagini giocano in maniera equilibrata, con due triple Diana Schwienbacher fa volare le compagne sul 52-37, e il terzo parziale si chiude sul 56-41. Ultimo parziale aperto da un break avversario, 56-45, spazzato da un libero di Arianna Pistore. Reagisce bene la formazione meranese, Pistore e Di Blasi piazzano due triple, che di fatto spengono gli entusiasmi avversari e la partita va a chiudersi sul definitivo 73-52, nonostante il frettoloso recupero finale padovano segnato da 7 punti negli ultimi due minuti, senza trovare reazione da parte delle padrone di casa. Partita quasi a senso unico, con massimo vantaggio di ben 28 punti a favore delle ragazze di coach Travaglini. A titolo personale, Diana Schwienbacher con 21 punti, seguita da Martina Bonato a 16 e Franceska Hasa 11 a quota 11.