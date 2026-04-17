Il punto sul primo turno dei quarti di finale

Prima giornata dei quarti di finale di playoff che hanno riservato più di una sorpresa, con risultati che hanno mostrato valori inaspettati.

Molti pensavano che il Maia Merano si sarebbe mangiato i Red Fox nel primo turno, ma così non è stato, la formazione di coach Zampedri ha trovato la vittoria soltanto nell’ultimo quarto, vincendo per 83-62, ma sopratutto mostrando una certa tensione nei momenti importanti. Non sarà facile riapre la serie a Mori, ma i meranesi non sono imbattibili.

Forse la sorpresa più importante arriva dal derby di Bolzano, con la seconda formazione che vince sulla favorita, infatti l’Alto Adige-Sudtirol ha la meglio sui “cugini” e in teoria più attrezzati dell’Europa Bolzano, vincendo con un netto 64-82. Questo successo potrebbe essere la chiave di svolta in questa sfida fratricida.

Stupisce anche il pesantissimo risultato del Gardolo ai danni dei Blue Bear nel derby di Trento. Il risultato di 111-44 è stato davvero pesante, con i giocatori in maglia gialla che hanno messo palloni nella retina da ogni posizione, con percentuali ben al di sopra di questa categoria. Da quanto visto, Gardolo potrebbe essere la principale favorita per sfidare il Maia Merano.

Il primo turno si chiude con la vittoria del Pergine ai danni dei Night Owls Trento, dopo un match contraddistinto dal ritmo guardingo e il numero molto basso di punti, specie nella prima parte del match, 54-47 a favore della formazione guidata da coach Vigolo. Il ritorno è aperto a qualsiasi esito, di certo Caldara non starà a guardare.