Contro Reggio Emilia altro spareggio per i playoff per l'Aquila

Il campionato di LBA Unipol entra nella sua fase decisiva con le ultime quattro giornate di regular season e sabato, a partire dalle ore 18.15 alla Bts Arena, la Dolomiti Energia Trentino affronterà Reggio Emilia in una sfida fondamentale per le ambizioni playoff dei bianconeri. Servirà una prestazione di alto livello per Forray e compagni, chiamati a misurarsi con una squadra in grande forma, capace di risalire dopo un inizio complicato e rilanciarsi con decisione nella corsa alla postseason.

I bianconeri arrivano all’appuntamento dopo il successo convincente contro Venezia per 87-106 prima della sosta, a cui è seguita però una prova sottotono nella trasferta di Tortona, chiusa con una sconfitta per 103-84 dopo il turno di riposo della domenica di Pasqua.

La UNA Hotels Reggio Emilia si presenta invece a Trento in un momento estremamente positivo, con sette vittorie nelle ultime otto partite e l’unico stop arrivato contro l’Olimpia Milano al termine di una gara molto equilibrata. Nel loro percorso recente i biancorossi hanno superato squadre di alto livello come Varese, Venezia, Trieste, Virtus Bologna, Brescia e Cremona, confermando la crescita del gruppo.

In classifica, la Dolomiti Energia Trentino occupa attualmente la nona posizione, a due punti da Varese, che ha però disputato una partita in più, con i bianconeri in vantaggio negli scontri diretti. Reggio Emilia è invece settima a quota 24 punti, con un margine di quattro lunghezze su Trento, mentre Trieste la precede di una sola vittoria. Una situazione che rende la sfida di sabato ancora più pesante in ottica playoff.

In occasione dell’Earth Day, la Fan Zone aprirà alle 15:30, trasformando l’area esterna della BTS Arena in uno spazio ricco di attività, giochi e iniziative dedicate alla sostenibilità sul tema della riduzione della plastica, al divertimento e alla sensibilizzazione ambientale.

Dal punto di vista statistico, in LBA la Dolomiti Energia Trentino, che domani sarà al completo, rappresenta il sesto miglior attacco del campionato con 85,9 punti di media a partita, tirando con il 55,2% da due punti, il 32,9% da tre e il 77,8% ai tiri liberi, distribuendo 15,5 assist di media. A rimbalzo l’Aquila cattura 36,3 palloni a gara (24,3 difensivi e 12 offensivi), risultando la quinta miglior squadra per rimbalzi offensivi. Sul piano difensivo concede 85,6 punti di media, limitando gli avversari al 54,7% da due punti e al 35,4% dall’arco.

Gli avversari

La UNA Hotels Reggio Emilia è una squadra esperta, capace di coniugare fisicità e organizzazione sotto la guida dell’head coach greco Dimitris Priftis, arrivato sulla panchina biancorossa nel 2023 e recentemente rinnovato fino al 2028.

Nel reparto guardie, Reggio Emilia può contare su grande talento offensivo: Troy Caupain è il principale riferimento con 15,3 punti di media, 4,6 rimbalzi e 5,8 assist, tirando con il 52,2% da due e il 36,7% da tre, affiancato da Jaylen Barford, che viaggia a 14,3 punti e 3,4 rimbalzi a partita con 1,8 assist. A completare il reparto ci sono Stephen Brown, arrivato dopo la sfida d’andata contro i bianconeri, e gli italiani Lorenzo Uglietti e Riccardo Rossato.

Nel ruolo di ali, la formazione emiliana dispone di una batteria di tiratori di alto livello: Michele Vitali sta tirando con il 50% dall’arco, Thomas Woldetensae con il 37,3%, Severini con il 33,8% e TJ Thor con un eccellente 46,8%, nonostante i suoi 208 cm di altezza. Sotto canestro spicca Jaime Echenique, lungo di grande stazza e in costante crescita nel corso della stagione, con 11,3 punti di media, affiancato da Bryson Williams, vicino alla doppia cifra realizzativa.

Dal punto di vista statistico, Reggio Emilia segna 83,4 punti di media a partita, tirando con il 53,6% da due, il 35,1% da tre (quarta miglior squadra del campionato) e il 68,4% ai tiri liberi, distribuendo 17,1 assist a gara. L’organizzazione e la solidità del sistema di gioco sono confermate anche dal dato sulle palle perse, che la vede come la squadra più attenta dell’intera LBA. A rimbalzo cattura 36,3 palloni di media (24,8 difensivi e 11,5 offensivi), mentre sul piano difensivo si distingue come terza miglior difesa del campionato, concedendo appena 80,7 punti a gara e limitando gli avversari al 52,6% da due e al 34,5% dall’arco.

Il cammino di Reggio Emilia

Fotografie Lega Basket di Serie A