Alperia sconfitta anche a Livorno, la post season finisce qui

Si chiude a Livorno, in gara 2 dei quarti di finale dei playoff, davanti a 2000 persone, una stagione entusiasmante per il Basket Club Bolzano, capace di conquistare il pubblico con un gioco intenso, dinamico e spesso spettacolare.

Le ragazze biancorosse hanno saputo costruire, partita dopo partita, un’identità forte, che ha fatto divertire tifosi e addetti ai lavori, andando ben oltre le aspettative di inizio stagione, quando traguardi come la qualificazione alla Coppa Italia e il terzo posto finale non erano affatto scontati.

Il bilancio della stagione 2025/26 resta quindi estremamente positivo nonostante la doppia sconfitta maturata contro i toscani. Il BCB è stato protagonista costante nelle zone alte della classifica, dimostrando continuità, carattere e qualità contro ogni avversaria.

Poi sono arrivati i playoff, una fase a sé, dove ogni dettaglio fa la differenza e non è concesso sbagliare. In gara 1 Bolzano ha pagato una prestazione sottotono contro una squadra esperta e concreta come Livorno, capace di sfruttare ogni minima esitazione. In gara 2, sul parquet toscano, la reazione è stata però all’altezza della stagione disputata. Le ragazze del Basket Club Bolzano sono scese in campo con tutt’altro spirito, più aggressive in difesa e più fluide in attacco, determinate a prolungare la serie. Ne è nata una partita combattuta, giocata con orgoglio e grande intensità, in cui Bolzano ha dimostrato tutto il proprio valore.

Non è bastato per allungare la serie, con la vittoria finale andata alle padrone di casa, ma resta la prova di carattere e la conferma della crescita del gruppo.

Si chiude così un percorso importante, che lascia qualche rimpianto per la coda finale, ma soprattutto tante certezze: il Basket Club Bolzano ha dimostrato di poter competere ad alto livello e di avere basi solide su cui costruire il futuro.

«Purtroppo la nostra avventura finisce qui. - ha affermato Massimo Romano -Complimenti a Livorno, che ha giocato due ottime partite, soprattutto quella di Bolzano. Il rammarico, da parte nostra, è quello di non essere arrivate pronte a questa fase, soprattutto dal punto di vista mentale. Detto questo, non dobbiamo dimenticare il grande campionato che hanno disputato queste ragazze, un percorso importante che ci ha portato al terzo posto in classifica e alla Coppa Italia.

Non siamo arrivate a queste gare al 100%, anche a causa di alcuni infortuni, tra cui quello di Manzotti, che non abbiamo potuto schierare. Voglio comunque fare i complimenti alla squadra per quanto fatto durante tutta la stagione. Adesso sarà il momento di fermarci, analizzare e iniziare a pensare al futuro: dobbiamo capire da dove ripartire».

Il tabellino

Jolly Basket Livorno - Alperia Basket Club Bolzano 61-56 (19-13, 32-27, 45-37, 61-56)

JOLLY BASKET LIVORNO: Nikitinaite 2 (1/3, 0/2), Braccagni NE, Marangoni* 12 (3/10, 0/5), Sammartini* 4 (1/1, 0/1), Botteghi* 6 (3/8, 0/6), Sassetti 6 (1/1 da 2), Rinaldi 2 (1/2 da 2), Spagnoli, Miccio* 23 (2/8, 6/14), Poggio* 6 (1/5 da 2), Poggi NE, Cruz Ferreira. Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 13/38 - Tiri da 3: 6/31 - Tiri Liberi: 17/20 - Rimbalzi: 52 18+34 (Poggio 13) - Assist: 11 (Marangoni 4) - Palle Recuperate: 6 (Marangoni 1) - Palle Perse: 15 (Squadra 3)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Cecili* 11 (2/5, 1/7), Schwienbacher* 13 (2/5, 1/4), Malintoppi* 9 (1/4, 2/6), Egwoh* 9 (3/12, 1/4), Tau NE, Gualtieri 9 (4/11 da 2), Manzotti NE, Koleva* 5 (1/3, 1/4), Bonato, Zaman NE, Toffolo, Kob. Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 13/40 - Tiri da 3: 6/26 - Tiri Liberi: 12/15 - Rimbalzi: 44 12+32 (Egwoh 14) - Assist: 11 (Cecili 5) - Palle Recuperate: 5 (Cecili 3) - Palle Perse: 13 (Cecili 6) - Cinque Falli: Koleva

Arbitri: Spinello R. e Gurrera S.