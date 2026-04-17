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Divisione Regionale 2

Il Pergine si aggiudica il primo turno

E’ il Pergine di Vigolo ad aggiudicarsi gara 1 dei quarti di finale che chiude la prima giornata della fase a playoff, dopo un match contraddistinto da un basso numero di punti per parte.

Partita contraddistinta dallo spirito guardingo da parte di entrambe le formazioni, almeno per metà della disputa, sono i Night Owls a chiudere in vantaggio al termine del primo parziale, 10-12, canestro di Ebranati Giordano e libero messo a segno nel finale per gli uomini di coach Caldara. Il Q2 vede rallentare ulteriormente il ritmo, la formazione di Vigolo trova il pari e pure il sorpasso prima della pausa lunga, le triple di capitan Massari e di Casagranda fanno la differenza, 20-18 a metà match. Sarà con il rientro in campo che cambiano decisamente gli equilibri, i padroni di casa del Pergine mettono la freccia, gli ospiti ci mettono un pò a capire la cosa e ne vengono travolti, alla mezz’ora di gioco la simmetria è decisamente cambiata, padroni di casa avanti per 43-28. Più che naturale il tentativo di recupero da parte degli ospiti, brava Pergine ad amministrare il prezioso vantaggio e chiudere gara 1 con il definitivo quanto prezioso 54-47. nella formazione di casa, nessuno trova la doppia cifra a titolo personale, Zhyrov e Cristofani entrambe a quota 9. Il più visibile della serata è il giovane Frenez portacolori dei “gufi”, a segno con 16 punti.

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Classifica

Divisione Regionale 2: Girone regionale
SquadraPG
Maia Merano4020
Gardolo3020
Pergine3020
Europa Bolzano2620
Alto Adige2220
Blue Bear2020
Night Owls Trento1620
Red Fox Mori1220
Cus Trento1020
Brixen1020
Pallacanestro Bolzano420

Notizie

Foto e video

Simone Caldara (Night Owls Trento)
Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli