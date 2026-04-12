Rovereto vince e chiude terza

Ultima di campionato con la Tecnisan Rovereto che vince sul campo del King Service Mestrino, che entra in campo con almeno la sicurezza di evitare la retrocessione diretta. Roveretani che blindano la terza piazza.

Padroni di casa che partono positivamente, trovando l’unico vantaggio reale della serata a loro favore, 4-0. Fa tutto Pisoni per ricucire lo strappo, canestro, un libero e un secondo canestro per il sorpasso. Tripla di Dorigotti per prendere le distanze. Xausa allunga con un missile, più tardi sempre lui firma il 6-15. Il primo parziale si chiude sull’11-19. Sam Gaye apre il Q2 a favore dei roveretani, poi c’è Pisoni con uno dei suoi numeri, 14-23. Finarolli e Pisoni costringono il coach veneto al timeout, vantaggio roveretano in doppia cifra, 17-28. Le due triple in successione, griffate Rossaro e Bressanin, incanalano la partita. Xausa chiude con un canestro prima della pausa lunga, 26-40.

Il terzo parziale si apre con un canestro dei padroni di casa, ma gli uomini di Fumagalli rispondono nel migliore dei modi, tripla e canestro di Bressanin, poi segue quello di Xausa, 28-47, il gap si fa importante. E’ con la tripla di Rossaro che arriva il +20. Alla mezz’ora il punteggio è di 37-58. Ultimo parziale più dimesso per entrambe le formazioni, i padroni di casa hanno capito che quel gap non lo si recupera facilmente, meno occasioni da ambo i lati. Sam Gaye piazza due canestri di seguito e una tripla. Con Finarolli i roveretani toccano il massimo vantaggio, 42-67. Il match si trascina verso il definitivo 46-69, che incorona la Tecnisan Rovereto matematicamente al terzo posto nella regular season. A livello personale, Bressanin a quota 15, Xausa con 14, Sam Gaye a 12 e Pisoni chiude il quartetto in doppia cifra con 11 punti.

Per conoscere la prossima avversaria, la Tecnisan Rovereto deve aspettare il risultato della trasferta dei Piani Bolzano, ultimo atto della regular season.