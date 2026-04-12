Inizio disastroso dei playoff per l'Alperia Bolzano: 46-83

Il Basket Club Bolzano stecca l’esordio nei playoff e cede nettamente in casa contro Livorno, al termine di una partita mai in discussione. Le biancorosse sprecano il fattore campo incappando nella peggior prestazione stagionale, in netto contrasto con un campionato caratterizzato da molti alti e poche sbavature.

La cronaca

L’approccio alla gara è subito problematico: Livorno parte con grande energia e determinazione, mentre Bolzano appare distratto e privo di mordente.

Il primo quarto è emblematico: difesa inconsistente e numerosi errori al tiro permettono alle ospiti di scappare sul pesante 9-28. Nel secondo periodo la musica non cambia: Livorno interpreta perfettamente la gara, mostrando aggressività e solidità, mentre Bolzano continua a faticare su entrambi i lati del campo. All’intervallo lungo il punteggio di 18-41 fotografa una partita già totalmente compromessa.

Nel terzo quarto arriva la prima reazione del BCB, che alza l’intensità, recupera qualche pallone e trova con maggiore continuità la via del canestro. È però troppo poco per riaprire il match, con Livorno sempre saldamente in controllo. Nell’ultimo periodo spazio alla linea verde del BCB.

Grande merito va alle ospiti, che, consce della posta in palio, interpretano perfettamente il metro arbitrale e giocano la loro partita senza esclusione di colpi, senza bisogno di una prestazione perfetta, per mettere in difficoltà una Bolzano apparsa irriconoscibile rispetto a come aveva abituato il proprio pubblico. Ora la testa è già rivolta a Gara 2, in programma giovedì a Livorno.

MVP della gara Allegra Botteghi, autrice di 22 punti e protagonista decisiva sin dalle prime battute.

«Mi dispiace particolarmente per l’approccio avuto nella prima partita di playoff, - ha affermato Massimo Romano - soprattutto dopo il bellissimo campionato disputato. La responsabilità è nostra: abbiamo completamente sbagliato atteggiamento. Livorno ci ha surclassato sotto ogni punto di vista, quindi merito a loro. Noi non abbiamo giocato una partita da playoff. Queste gare richiedono aggressività e presenza, esattamente come ha fatto Livorno. In attacco siamo state confusionarie, abbiamo tirato troppo da tre punti e non abbiamo difeso. Questa sconfitta deve servirci da lezione. A Livorno servirà un atteggiamento completamente diverso: andremo lì per giocare la nostra partita».

Il tabellino

Alperia Basket Club Bolzano - Jolly Basket Livorno 46-83 (9-28, 17-41, 35-53, 46-83)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Cecili 9 (2/4, 1/3, tl 2/5), Schwienbacher 8 (1/4, 2/7, tl 0/0), Egwoh 6 (2/6, 0/0, tl 2/4), Koleva 12 (4/6, 1/7, tl 1/2), Toffolo 2 (1/3, 0/1, tl 0/0), Malintoppi 0 (0/5, 0/4, tl 0/2), Tau 0 (0/1, 0/0, tl 0/0), Gualtieri 7 (2/2, 0/1, tl 3/4), Manzotti NE, Bonato 0 (0/0, 0/0, tl 0/0), Zaman 0 (0/1, 0/0, tl 0/0), Kob 2 (1/2, 0/0, tl 0/0). Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 13/34 – Tiri da 3: 4/23 – Tiri Liberi: 8/17 – Rimbalzi: 25 8+17 (Koleva 7) – Assist: 14 (Cecili 6) – Palle Recuperate: 3 (Schwienbacher 3) – Palle Perse: 24 (Cecili, Malintoppi 3)

JOLLY ACLI BASKET LIVORNO: Marangoni 13 (3/5, 1/3, tl 4/6), Sammartini 2 (1/4, 0/2, tl 0/0), Botteghi 22 (8/14, 2/6, tl 6/8), Miccio 6 (1/4, 1/3, tl 1/1), Poggio 10 (4/7, 0/0, tl 2/2), Nikitinaite 12 (2/4, 1/3, tl 5/5), Braccagni 3 (0/0, 0/0, tl 3/4), Sassetti 7 (3/3, 0/0, tl 1/2), Rinaldi 2 (1/1, 0/0, tl 0/0), Spagnoli 2 (1/1, 0/0, tl 0/0), Poggi 4 (1/2, 0/0, tl 2/2), Cruz Ferreira 0 (0/1, 0/0, tl 0/0). Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 19/38 – Tiri da 3: 9/19 – Tiri Liberi: 18/22 – Rimbalzi: 49 14+35 (Botteghi 11) – Assist: 25 (Nikitinaite, Botteghi, Marangoni 3) – Palle Recuperate: 7 (Botteghi, Rinaldi 2) – Palle Perse: 18 (Poggio, Sassetti 3)

Tiri da 2: 19/38 - Tiri da 3: 9/19 - Tiri Liberi: 18/22 - Rimbalzi: 49 14+35 (Botteghi 11) - Assist: 20 (Marangoni 8) - Palle Recuperate: 7 (Braccagni 2) - Palle Perse: 25 (Poggio 4)