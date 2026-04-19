Gardolo incontrastato nel giorno di qualificazione

Terza di ritorno che vede la definitiva prova di quanto il Gardolo abbia esercitato il proprio strapotere nel girone di qualificazione dalla nona posizione in giù.

Nella parte bassa della classifica, l’Europa Bolzano si fa sorprendere dai Night Owls di coach Rufini. Equilibrato il primo parziale, con la formazione di Trento che chiude avanti per 17-18. Il Q2 è l’esatta fotocopia del primo, il punteggio si ripete identico al precedente, 34-36 a metà partita. E’ con il rientro dalla pausa lunga che cambiano decisamente gli equilibri in campo, il terzo parziale è decisamente controllato dagli ospiti, che guadagnano terreno importante, tanto da arrivare sul punteggio di 41-58. Ovvia reazione da parte dei “vichinghi” nell’ultima frazione, bolzanini che provano a recuperare alzando il ritmo, ma i trentini sono abili nel controllare e non farsi raggiungere, arrivando allo scadere con il punteggio di 61-73. Nelle fila dei bolzanini, Stojiljkovic a segno con 19 punti, Viero a quota 16 e De Castro con 15. Nei Night Owls, in doppia cifra Mondini a quota 18, Vitale con 14 e il duo Sangalli-Lusuardi a segno con 11 punti a testa.

Importante successo degli Acies Vigolana sul campo del Val di Fiemme, risultato che blinda quantomeno la terza posizione per la formazione che ha l’alpaca come animale simbolo nella sua maglia. La partenza degli ospiti è devastante per la difesa fiemmese, infatti il primo parziale va in archivio sul punteggio di 12-26. Vi è un cenno di ripresa da parte degli uomini guidati da coach Melini, che accorciano quantomeno le distanze, a metà partita il punteggio è di 28-38. La pausa lunga riporta energie, idee, ma sopratutto punti agli “alpaca”, capaci di riportare il match su ritmi difficili da reggere per gli avversari, alla penultima sirena sul punteggio di 37-58. Ultimo quarto che vede ancora gli ospiti protagonisti in campo, il Val di Fiemme insegue a debita distanza e la partita si chiude sul definitivo 51-73. Nelle fila del Val di Fiemme, solo Vanzo in doppia cifra, a segno con 17 punti. Meglio la situazione personale nelle fila degli Acies, Moglie il migliore in campo con 19, Marchesini a quota 11 e chiude in doppia cifra Rigato a quota 10.

Gardolo che fa la voce grossa anche sul campo della seconda in classifica, dimostrando nei fatti quanto meriti il primo posto del raggruppamento. Parte decisamente meglio il Maia Merano, il primo quarto in archivio sul punteggio di 23-18. Prosegue anche nel Q2 lo strapotere territoriale di Zampedri & compagni, tanto che a metà partita il tabellone si prende una pausa sul 47-39. Cambio di campo e cambia anche la musica, gli uomini di Durak piazzano un parziale che spezza le altrui gambe, tanto che al suono della penultima sirena si trovano avanti, 62-66. Meno destabilizzante il Q4, ma con ospiti in maglia gialla ancora a dare le carte, partita che si chiude sul definitivo 77-89. Nelle fila meranesi, in spolvero Milentijevic con 27 punti, seguito dall’intramontabile Zampedri a quota 10. Più corposa la pattuglia in doppia cifra nelle fila del Gardolo, Michelon a quota 23, Pelz con 21, Lorenzi a 12 e Fronza con 11.