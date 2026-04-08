I Piani Bolzano costretti a vincere e non solo

La corsa per i playoff o la salvezza diretta, si fa particolarmente complicata per i Piani Bolzano, non solo costretti a vincere, ma anche a sperare che si incastrino altri risultati.

Nell'ultimo turno della regular season, i Piani Bolzano di coach Massai, si giocheranno le sorti dell'intera stagione sul parquet del Jolly Caltana a Santa Maria di Sala, nell'entroterra veneziano. In caso di sconfitta, i bolzanini sarebbero sicuramente fuori dai playoff, ma perderebbero anche la nona posizione, che in soldoni vuol dire salvezza diretta.

I Piani Bolzano, saranno costretti a vincere sul campo del Jolly Caltana e sperare in qualche passo falso delle dirette avversarie, sia davanti a sé in classifica che dietro. Al di là che se sconfiggesse il Jolly, sarebbe comunque avanti a questi per via degli scontri diretti, ma sarebbe comunque in svantaggio con la Virtus Murano sempre in virtù del doppio confronto stagionale. I bolzanini lo sarebbero anche nei confronti del The Team di Riese e pure con l'Albignasego, che potrebbe rientrare in gioco, anche se impegnata sul difficilissimo campo del Salzano. Quindi non solo serve la vittoria, con qualsiasi risultato, ma magari anche le contemporanee sconfitte della Virtus Murano e soprattutto del The Team di Riese. Dovesse andar male la situazione, i bolzanini se finissero in decima posizione, si giocherebbero tutto poi ai playout. Quindi il miglior scenario possibile è vincere contro il Jolly Caltana, veder perdere Concordia Schio e Virtus Murano oltre a The Team di Riese. Perdere a Santa Maria di Sala e vedere la contemporanea vittoria di The Team e dell'Albignasego, vorrebbe dire finire in undicesima posizione in classifica.

La classifica

La panoramica dell’ultimo turno