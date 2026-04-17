Verso Tecnisan Rovereto vs. Jolly Caltana

Nei quarti di finale della prima esperienza in serie C della formazione roveretana, sarà il Jolly Caltana, che ha recentemente escluso i Piani Bolzano dai playoff, a provare a fermare il sogno della formazione di coach Fumagalli, lanciata verso una posizione di rilievo in questa stagione.

Tecnisan Rovereto

La Tecnisan Rovereto, al suo esordio in questa serie, ha sicuramente chiuso la stagione regolare in una posizione al di sopra di quanto ci si poteva aspettare prima dell’inizio della stagione. Un terzo posto in solitaria che vale come l’oro, figlio di un bilancio fatto di 23 vittorie e 7 sconfitte. In casa, gli uomini di coach Fumagalli, hanno vinto ben 13 volte e perso in due sole occasioni, un bilancio che quasi da solo sarebbe bastato alla salvezza e identico a quello delle due forze che l’hanno preceduta in classifica. Anche in trasferta il saldo è ottimo, ben 10 vittorie e 5 sconfitte, per una formazione neopromossa è di certo una striscia importante. Terzo attacco stagionale, 76.1 punti a partita, di poco sotto Salzano la prima forza del campionato. Terza difesa stagionale, 66.6 punti subìti a match. Questi due valori giustificano ampiamente la posizione acquisita al termine della stagione regolare. Il momento più alto certamente la vittoria casalinga contro Roncaglia, seconda forza in campionato, il momento più delicato la sconfitta contro il Concordia Schio sui legni di casa, causa anche varie assenze. La serie positiva più lunga oltre a quella iniziale di ben cinque vittorie, è stata quella durata ben sei turni. Per contro i roveretani sono anche incappati in un momento delicatissimo, durato ben 4 lunghi turni, dove i punti sono rimasti sempre gli stessi e la Tecnisan ha dovuto definitivamente rinunciare alla corsa per i due primi posti in classifica. I suoi uomini più rappresentativi in questa stagione sono stati certamente Czumbel, quarto nella classifica generale nella classifica nei punti da tre, Bressanin, dodicesimo marcatore del campionato, oltre a Pisoni, Medina Bouza, Sam Gaye, Xausa e Dorigotti. Da voci di corridoio, pare in dubbio la presenza di Medina Bouza, almeno in gara 1.

Jolly Basket

Il Jolly Caltana di Santa Maria di Sala, ha raggiunto il sesto posto in classifica, grazie al successo dell’ultimo turno, ai danni dei Piano Bolzano, in una sorta di spareggio per uno degli ultimi posti liberi valevoli per i playoff. Undicesimo attacco della stagione, con media di 66.9, ottima la difesa, quinta del campionato regolare, 67.6 punti subiti per match. Nove vittorie casalinghe contro sei sconfitte, mentre in trasferta il bilancio è di sette successi e otto sconfitte. Il successo più importante della stagione, quello in casa contro la seconda forza del campionato, Roncaglia, ma anche la vittoria esterna contro la Vigor Conegliano ha influito positivamente. Per contro pesa molto la sconfitta casalinga patita per mano di Mirano e quella in trasferta contro l’ultima in classifica, lo Junior Leoncino. Due serie negative di tre sconfitte di seguito, una importante da quattro successi di fila e soprattutto quella finale di tre vittorie in successione a fine stagione, sei punti che hanno lanciato i veneti in piena zona playoff, dopo esserne stati fuori per alcune giornate, anche se sempre a contatto della zona nobile della classifica. Gli uomini più pericolosi ai comandi di coach Betoldero, sono Coppo, De Natale, il playmaker Perez, Gomirato e Palmarin.

Il confronto

Nel doppio confronto stagionale, prevale nettamente la formazione roveretana, vincente per 66-79 nella dodicesima giornata del girone d’andata e per 74-51 sui legni di casa a Rovereto. Posizione in classifica, organici e precedenti stagionali, fanno tranquillamente dire che Rovereto è favorita con il 70% di possibilità, contro il 30% della formazione dell’entroterra veneziano. La prima formazione che raggiunge le due vittorie, volerà in semifinale.

Gara 1

Sab 18/04/2026 ore 20:45

TECNISAN Rovereto - JOLLY BASKET

PALASPORT - Via Piomarta 1 - ROVERETO

Gara 2

Mer 22/04/2026 ore 21:00

JOLLY BASKET - TECNISAN Rovereto

PALAGRATICOLATO - Via Cavour, 14 - SANTA MARIA DI SALA - (VENEZIA)

Eventuale Gara 3

Sab 25/04/2026 ore 20:45

TECNISAN Rovereto -JOLLY BASKET

PALASPORT - Via Piomarta 1 - ROVERETO