Verso il derby di Trento fra Gardolo e Blue Bear

Nei quarti di finale dei playoff di quest'anno, si avrà la riedizione del derby di Trento, che vedrà contrapposte nuovamente il Gardolo ai Blue Bear. Nella scorsa edizione, la formazione in giallo sudò le sette camicie per avere la meglio e passare il turno.

Gardolo

Il Gardolo, quest’anno guidato dal duo in panchina formato da Lucchini e Orempuller, è giunto terzo al termine della regular season, forse in una posizione in meno rispetto a quello che ci si poteva aspettare ad inizi stagione, visto anche quanto fatto di buono in Coppa dagli uomini in maglia gialla, che hanno conquistato l’acceso alla final for a suon di canestri. Quattordici vittorie e sei sconfitte, secondo attacco stagionale con 75.5 punti partita, la difesa invece si è classificata sesta, con 62.9 punti subiti per ciascun match. La sua bocca di fuoco più pericolosa è indubbiamente Dellai, quarto marcatore del campionato e quinto nella speciale classifica fra i tiratori da oltre l’arco. Particolarmente pericoloso Dapic, autore di una bella stagione e fra i giocatori più precisi nei tiri dalla lunetta. Da non sottovalutare anche il “senatore” Gambino, oltre a Spinelli e Massari, con il primo reduce dalla bella esperienza in DR1 nella scorsa stagione con la maglia della Virtus.

Blue Bear

I Blue Bear, formazione della città di Trento, guidata dal coach “vate” Valla, sono giunti sesti in classifica al termine della regular season, dopo aver creato più di un grattacapo a formazioni anche più titolate, vedasi la vittoria contro l’Alto Adige nel girone di ritorno ad inizi febbraio. Dieci vittorie ed altrettante sconfitte, un certo cedimento verso la parte finale del torneo, con le ultime quattro sconfitte consecutive. Non particolarmente forte il reparto offensivo, soltanto nono in classifica, con 55.7 di media, per contro il reparto difensivo è la caratteristica di base delle squadre allenate da Valla, quarta in classifica in questa statistica, con una media di 60.7 punti subiti per match. L’uscita del roster di Bisagno verso la fine stagione, trasferitosi in Veneto per lavoro, ha sicuramente indebolito la difesa degli “orsi blu”. Per contro, il recente arrivo di Molo dalla DR1, ha portato più potenza in attacco. L’ala forte Rocca il suo marcatore più pericoloso, ottavo nella classifica generale della categoria. Da tenere osservati anche Beltrame e l’eclettico playmaker Germanà, autore di alcune partite davvero da ricordare per le difese avversarie, una vera spina nel fianco. In questa stagione i Blue Bear non hanno preoccupato più di tanto il Gardolo, ma quello che può preoccupare la formazione dell’omonimo sobborgo di Trento nord, è piuttosto quanto gli “orsi” fecero nei quarti di finale playoff della scorsa stagione, quando gli "uomini in giallo” vennero costretti ad arrivare a gara 3, dove vinsero ma non senza sudarsi l’accesso alle semifinali.

Il confronto

Nei due confronti stagionali fra le due formazioni, due vittorie su due per il Gardolo, 82-54 nel campo del sobborgo nord di Trento, 63-75 nella tana degli “orsi”. Per lo stato di forma delle due squadre e i precedenti stagionali, il pronostico fa propendere per il 60% a favore del Gardolo, il restante 40% per i Blue Bear. Viene da dire, che visto il pericoloso precedente della scorsa stagione, forse il Gardolo sperava in un altro abbinamento.

Quarto di finale 3

Gara 1

Dom 12/04/2026 ore 20:00

BC GARDOLO - BLUE BEAR VILLAZZANO

Centro Sportivo Trento Nord - via IV Novembre 23/4 - TRENTO

Gara 2

Gio 16/04/2026 ore 21:30

BLUE BEAR VILLAZZANO - BC GARDOLO

PALABOCCHI - Via Santa Croce, 32 - TRENTO

Eventuale Gara 3

Gio 23/04/2026 19:30

BC GARDOLO BLUE - BEAR VILLAZZANO

Centro Sportivo Trento Nord - via IV Novembre 23/4 - TRENTO