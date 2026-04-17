Per il Charly sfida che vale il terzo posto

Ultima di campionato, con le due formazioni regionali che possono ribadire i propri ruoli. Se per per la Tecnoedil Trento la seconda posizione non si può scalfire, il Charly Merano ha la possibilità di chiudere al terzo posto in solitaria.

Turno che sulla carta pare agevole quello della Tecnoedil Trento sul campo del Rhodigium in quel di Rovigo. La formazione veneta ha più poco da chiedere a se stessa, fuori dalla lotta playoff e matematicamente nei playout, avendo evitato la retrocessione diretta, eventualità rischiata di molto, essendo stata a bocca asciutta per tutte le prime undici giornate di campionato. Per come si stavano mettendo le cose, alla formazione di Rovigo, le cose sono andate molto bene nella seconda parte del campionato. All'andata, a Ravina, la formazione guidata da coach Pedrotti, si impose con il punteggio di 52-42. Servirebbe un'altra vittoria, in preparazione di conoscere anche la prossima avversaria per i playoff, cinque le formazioni in lotta per staccare l'ultimo biglietto disponibile.

DOMENICA, 19 APRILE 2026 ore 18:30

RHODIGIUM BASKET (8-17) - TECNOEDIL TRENTO (20-5)

Il Charly Merano, in una sorta di spareggio per il terzo posto, affronterà l'Horus Run & Jump di Padova, già battuto all'andata con il punteggio di 50-56. Le ragazze padovane, hanno conosciuto il sapore di stare in testa alla classifica per ben 6 turni di seguito ad inizio campionato, in compagnia della vincitrice dello stesso, il Leobasket Lonigo che è da poco volato in serie B. Le avversarie della formazione di coach Travaglini, oltre ad aver perso la testa del campionato, si sono fatte raggiungere e superare dalla Tecnoedil Trento, oltre a farsi affiancare dal Charly di Merano e in quest'ultima giornata, rischiano seriamente di terminare la regular season al quarto posto.

DOMENICA, 19 APRILE 2026 ore 19:00

CHARLY BASKET (17-8) - RUN & JUMP (17-8)

La classifica in Serie C

Panoramica della tredicesima di ritorno